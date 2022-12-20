Экс-нардеп Борислав Береза считает, что Татарстан может первым объявить о независимости от рф

В России начинаются процессы, о которых я предупреждал ранее и которые очень жду. В Татарстане рассматривают возможность проведения референдума о сохранении должности президента республики. Источники считают, что население региона поддержит сохранение существующего наименования должности. Это прямо противоречит целям и законам Кремля.

Фактически, мы наблюдаем явный бунт против федеральной власти. И объяснимо почему именно Татарстан возглавил этот бунт. Татарстан всегда был очень проблемным регионом для России из-за явных сепаратистских и националистических настроений.

Начать можно с того, что должность президента Татарстан учреждена Шаймиевым, который и стал первым президентом республики. Он сам как Председатель Верховного Совета Республики Татарстан инициировал этот процесс и был президентом с 1991 года по 2010. Именно при нем и при его содействии начался рост национальных движений.

Все шло к тому, что богатый Татарстан захочет выйти из состава РФ, как и Чечня. Но в Кремле учли ошибки и… Шаймиева купили. В итоге он сам и погасил активные сепаратистские настроения в республике. А Шаймиевы стали невероятно богатыми.

По итогам 2019 года семья первого президента Татарстана входила в топ-3 самых богатейших кланов России, заняв места сразу за Гуцериевыми и Ротенбергами. Теперь местные элиты не довольны отношением к себе из Кремля и старые настроения начали оживать. Хотя, надо признать, что националистические и антирусские настроения всегда были сильные в Татарстане и успешно гасились лишь финансовыми влияниями. А сейчас финансовый поток, под воздействием санкций, иссяк. И начались проявления этих настроений в обществе на всех уровнях.

И первым проявлением стало игнорирование федерального закона. Похоже, что впечатлившись за время войны автономией Чечни и получив собственные нац. батальоны, а так же видя слабость Кремля, Татарстан пошёл на открытое противостояние. Это может привести к одному из двух вариантов — либо местные элиты получат то, что они хотят и это будет публичным унижение власти, либо Кремль попытается задавить эту историю в зародыше.

Тогда можем увидеть яркий конфликт, который возможно будет первой искрой пожара, который сожжет Россию, как империю. Ведь новый Карфаген должен быть разрушен. Так почему бы этому процессу не начаться с Татарстана.

Источник: пост Березы в Facebook.