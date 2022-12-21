Блогер, военный журналист и писатель Серж Марко (Александр Карпюк) пошутил о том, во что превратится жизнь россиян, если путин победит

Шутливое. Эй, россияне. А вы действительно хотите побеждать в войне с Украиной? Вас опыт второй Чеченской войны и договорняка с шестеркой, что согласился представлять интересы за проданную Путину ж*пу что, ничему не научил?

Ну вот смотрите. Предположим вы выиграли и Путин пытается максимально задобрить украинцев, чтоб они не разносили дальше Россию на молекулы. Президентом Украины делают очередного имбецила, ну предположим Илью Киву. На фоне Кадырова это даже прогресс, и Кива начинает делать то, что собственно и умеет, а именно выклянчивать деньги/дотации и вые@&ваться, задавая общий тон. В этом он тоже кстати может дать фору Кадырову.

И украинцы в первую очередь помножат на ноль нацменьшинства, что осуществляли зверства на территории Украины. Тех же самых кадыровцев к примеру. Потому что к мр*зям без чести и достоинства нет уважения, даже если он борцуха и с бородой. А находить врагов мы умеем. Можете спросить у Захарченко. И Гиви. И Мотороллы. И Призрака. И Бетмена. И много кого.

Так что теперь на улицах Москвы вы будете пригибаться не от крика: — Слишиш, сюда иди, эээ!

Вы будете обмирать от обращения: — Е, шановний! А ну йдіть сюди!!!

Теперь девушки будут ускоряться не от "Вай, дэвушка, ти куда?", а от: — Дівчінко! Куди ви так поспішаєте?

И гелик из которого играет "Червона калина" тоже будет навевать на очень плохие мысли. Ну и какой украинец не хочет станцевать гопак на Красной площади?

А все потому что система власти в России — это угнетать свой народ другим народом, тем, кто просто может выполнять обязанности янычар, без жалости и сочувствия к русским. Так всегда было. С одной стороны испуганный взгляд и спрятанная в плечи голова, а с другой стороны пропаганда с телевизора про величие (ахахаха) российского народа. Чтоб не так тошно жить было.

Вы там точно нас хотите побеждать?

И да, это конечно все шутка, но…

Источник: пост Сержа Марко в Facebook.