Украинский журналист и главный редактор сайта Цензор.нет Юрий Бутусов рассказал, какое преимущество россиянам даст Угледар

Российские войска начали штурм Угледара. Этот город для рф имеет ключевое значение – это стратегически важный пункт коммуникаций на юге Донбасса, рубеж для развертывания будущего украинского наступления на Крымский коридор.

Захват Угледара значительно улучшит стратегическое положение российской армии на Донбассе, позволит углубить оборону. Цель российского командования в кампании 2023 года — захватить весь Донбасс или отодвинуть нашу армию от Крымского коридора. Для захвата Угледара россияне сосредоточили соединение своих лучших войск – бригады морской пехоты и воздушно-десантных войск, запасы боеприпасов.

Для нас успешная оборона Угледара – это нанесение максимальных потерь российским элитным бригадам. Мы помним, как россияне уже впервые пытались захватить Угледар осенью, и остановились в селе Павловка возле города. Российская регулярная армия очень чувствительна к потерям, и в российских медиа поднялась тогда волна, что российские морпехи разбиты. Угледар является удобным рубежом обороны, он на высотах, враг наступает с низины, есть возможностивновь поразить врага.

Битва за Угледар будет определять весь ход дальнейшей войны на юге Украины в 2023 году.