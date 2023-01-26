Український журналіст та головний редактор сайту Цензор.нет Юрій Бутусов розповів, яку перевагу росіянам дасть Вугледар

Російські війська почали штурм Вугледару. Вугледар для рф має ключове значення, це стратегічно важливий пункт комунікацій на півдні Донбасу, рубіж для розгортання майбутнього українського наступу на Кримський коридор.

Захоплення Вугледару значно покращить стратегічне становище російської армії на Донбасі, дозволить поглибити оборону. Мета російського командування у кампанії 2023-го року — захопити увесь Донбас, або відсунути нашу армію від Кримського коридору. Для захоплення Вугледару росіяни зосередили з'єднання своїх найкращих військ — бригади морської піхоти та повітряно-десантних військ, запаси боєприпасів.

Для нас успішна оборона Вугледару — це завдання максимальних втрат російським елітним бригадам. Ми пам'ятаємо як росіяни вже вперше намагались захопити Вугледар восени, і зупинились у селі Павлівка біля міста. Російська регулярна армія дуже чутлива до втрат, і у російських медіа піднялась тоді хвиля, що російські морпіхи розбиті. Вугледар є зручним рубежом оборони, він на висотах, ворог наступає з низини, є можливості завдати ворогу нової поразки.

Битва за Вугледар буде визначати увесь хід подальшої війни на півдні України у 2023-му році.