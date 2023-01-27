Политтехнолог, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец специально для "Телеграфа" расшифровал суть заявления Нуланд

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге 26 января заявила, что Вашингтон готов пойти на смягчение санкций против рф. Но для этого россия должна согласиться на серьезные переговоры и безоговорочно вывести свои войска со всей территории Украины.

Следует напомнить, что Нуланд имела связи в российской топовой "элите". И, уверен, сохраняет их до сих пор.

Напомню и о том, что все войны заканчиваются мирным дипломатическим урегулированием. Наша задача – обеспечить максимально удобные условия для украинской дипломатии, что возможно при максимальном разгроме российской армии на поле боя. Чтобы условия этого мирного соглашения были выгодными для нас.

Данное заявление Нуланд – явный сигнал российской так называемой "элите" (в кавычках, потому что таковой там нет – существует лишь круг людей, зарабатывающих на российском бюджете). Им оно и адресовано. Суть – мы готовы снять санкции, если вы выведете войска с территории Украины. Четкий посыл людям из окружения путина. Начинайте что-то делать, потому что это коснется каждого из вас.

История с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, влетевшим под санкции и фактически объявленным легальной мишенью, будет иметь продолжение. Пока американцы наполную свой санкционный потенциал не включили. Но могут. И явно на это намекают.

Глава Совбеза рф Патрушев вчера заявил, что англосаксы отступать не собираются, посетовал, что россию решили давить до конца.

Он также признал, что россиянам важно избежать длительного противостояния с Западом. И вот он ответ США – как можно этого избежать. Или делайте что-то с обезумевшим путиным, или вас ждет судьба Пригожина.

Все обратили внимание вчера на историю с ЧВК "Вагнер", попавшей под американскую раздачу. Но мало кто — на то, что были введены санкции еще и против российских судостроительных, судоремонтных компаний. А это удар – и серьезный – по российскому экспорту. После вторжения в Украину и "ответки" Запада в виде массированных санкций, рф вынуждена была перестраивать торговые потоки с Европы на страны Юго-Восточной Азии, на Африку, Латинскую Америку. Но теперь россиян подкашивают и здесь. Весь российский торговый флот вскоре, по сути, встанет на прикол. С ним будут бояться работать, потому что он попал в санкционный список Минфина США.