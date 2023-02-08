Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик прокомментировал передачу Украине танков Leopard 1

По поводу первых Леопардов. Да, это не новый танк, да, он, по факту, спроектирован с защитой только от мелкокалиберных пушек, а если точнее, то защита там от осколков и стрелкового оружия.

Но решает всегда не техника, а то как она применяется.

У Израиля из танков в 50-е и первой половине 60-х были французские AMX-13, тоже, по факту, без брони, и американские Sherman, которые и вовсе устарели еще во время Второй мировой. Что им противостояло? Что было у Египта? Это советские танки ИС-3 и Т-54/55 плюс Т-34-85 до кучи, и британские Centurion (уже в 50е, еще до того, как они появились у израильтян).

AMX-13 вообще не мог пробить Т-54/55 и евреи от него сразу отказались, как только смогли. Во второй половине 60-х. То есть, его использовали не от хорошей жизни.

И да, это тоже был логистический ад и зоопарк из машин.

Но кто победил в войнах 1956 и 1967 годов — мне напоминать не надо. Потому что решает то, как вы используете технику, в умелых руках и первые леопарды сыграют свою скрипку. Главное — не воевать как русские, не выстраивать их колоннами, не гнать прямо на мины, на орудия и на расчеты ПТРК в лоб, и всегда помнить, что это оружие, по факту, тактики "выстрелил и убежал".

Источник: пост Левина в Telegram

M4 Sherman