Известный блогер, военный журналист, начальник "Гениального штаба" в интернет-сообществе "Демократична Сокира" рассказал о ситуации вокруг Бахмута и слухах о его "сдаче"

Бахмут. Много пишут о Бахмуте и о том, зачем мы его держим. Еще и пошли вбросы, что его сливают. Попробую ответить.

Бахмут это очень тяжелый фронт. Донецкая агломерация – это очень тяжелый театр боевых действий, когда у врага больше мяса, чем у тебя.

Но отдать Бахмут – это выводить наши войска под штурмовыми действиями врага. Сколько там будет погибших и пленных, пока мы отступим, фортифицируем новую линию, выровняем оборону, вы считали? А если не сможем, и у нас там посыпется фронт? Да, ситуация в Бахмуте тяжелая, но есть и более роковые варианты. Там, где у противника много сил и постоянные штурмы, там будет ад. Это – война. Но другие варианты, возможно, будут еще более опасны для Украины.

У нас есть Залужный, работающий от обороны и нападения. Как бы то ни было — россиянам на Бахмуте очень тяжело. Они там тоже заканчиваются. Я общаюсь с ребятами, которые занимаются аэроразведкой на Бахмуте, корректируют "Эскалибуры" и MGLRS, и знаю, что каждый день ВСУ выбивают много техники. Настолько много, что ее нет столько на других участках фронта. "Торы", "Зоопарки", арта, танки – каждый день выбивается техники на десятки и сотни миллионов долларов. И когда-то она должна закончиться. Это нужно все уничтожить, потому что если не там — то придется уничтожать его на других участках фронта. И пока работы там много.

Никто Бахмут не сливает, все работают, как могут. И от обороны. Когда командование решит, что достаточно и будет прорывать фронт рядом, чтобы обрушить эту линию, это произойдет, когда мы будем готовы к этому.

Бахмут — не единственное место, где трудно. Я видел штурмы под Донецком, и чтобы там не пи**ел Стрелков - там было все организовано и очень хорошо спланировано. Но 59, 36, 35, 110 и 79 с приданными подразделениями удержали линию, не дав реализовать цель "Откинуть ВСУ от Донецка!", которую с начала года объявили российские военкоры. Трудно на Луганде. Трудно на Угледаре. Много, где тяжело. Некоторые сильные бои вообще проходят рядом с вами, а вы об этом не знаете, потому что СМИ не уделяют этому достаточно внимания.

Но никто ничего не сливает. Самая темная ночь перед восходом солнца, помним об этом. И нужно выстоять. Впереди еще тяжелые бои, и если вы считаете что тяжело в обороне – то скажу, штурмовать гораздо труднее. А нам это еще предстоит.

Верьте Залужному. Он еще не подводил. И знаю, что не подведет.

Источник: Facebook-страница Сержа Марко.