Что есть в пост? - Виктор Мандзяк
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Если мой подпищик хочет еще под шумок похудеть, он должен помнить о белке, который очень помогает в таких делах.
Ты, подпищик, человек верующий, я не очень. Я разбираюсь в питании, ты не очень. Мы с тобой дополняем друг друга…
До 15 апреля тебе есть плоть животных, их яйца, продукты молочных желез запрещено. Пчелиную рыганину, если я правильно уловил логический ряд, тебе тоже нельзя. Но ты все-таки переспроси священника, будет обидно, если ты из-за меня потеряешь возможность поливать гречку медом полтора месяца.
Короче, привет, временный веган!
Меня могло бы беспокоить, откуда мой подпищик будет получать витамин В12, который есть только в животной пище? Но все гуд: в течение года ты ел много мяса, проскакивала куриная печень и ее же яичко, поэтому в твоей печени запасов кобаламина хватит до Пасхи 2024 года.
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