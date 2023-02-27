Если мой подпищик хочет еще под шумок похудеть, он должен помнить о белке, который очень помогает в таких делах.

Ты, подпищик, человек верующий, я не очень. Я разбираюсь в питании, ты не очень. Мы с тобой дополняем друг друга…

До 15 апреля тебе есть плоть животных, их яйца, продукты молочных желез запрещено. Пчелиную рыганину, если я правильно уловил логический ряд, тебе тоже нельзя. Но ты все-таки переспроси священника, будет обидно, если ты из-за меня потеряешь возможность поливать гречку медом полтора месяца.

Короче, привет, временный веган!

Меня могло бы беспокоить, откуда мой подпищик будет получать витамин В12, который есть только в животной пище? Но все гуд: в течение года ты ел много мяса, проскакивала куриная печень и ее же яичко, поэтому в твоей печени запасов кобаламина хватит до Пасхи 2024 года.