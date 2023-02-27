Якщо мій підпищик хоче ще й під шумок похудати, він має пам'ятати про білок, який дуже помічний в таких справах

Ти, підпищик, людина віруюча, я — не дуже. Я знаюсь в харчуванні, ти — не дуже. Ми з тобою доповнюємо єден другого…

До 15 квітня тобі їсти плоть тварин, їхні яйця, продукти їхніх молочних залоз заборонено. Бджолячу риганину, якщо я правильно вловив логічний ряд, тобі теж не можна. Але ти все-таки перепитай священника, буде обідно, якщо ти через мене втратиш можливість поливати гречку медом півтора місяця.

Короче, привіт, тимчасовий вегане!

Мене могло б хвилювати, звідки мій підпищик отримуватиме вітамін В12, який є тільки в тваринній їжі? Але всьо гуд: протягом року ти їв багато мняса, проскакувала куряча печінка і її ж іічко, тому в твоїй печінці запасів кобаламіну вистачить до Паски 2024 року.

Я б міг хвилюватись через залізодефіцитну анемію, адже жілізо з рослин погано засвоюється. Але мій підпищик буде налягати на бобові, горіхи, гречку, зелень і курагу — до Паски протягне. А на Паску, підпищик, як тільки принесуть з церкви кошик, ти не стартуй зі свяченого яєчка, і навіть не з самогоночки, а вчепись зубами в печінку (не тещину, свинячу)…

Але я загалом не хвилюватимусь про вітамінно-мінеральний статус підпищика, бо він буде харчуватись різноманітно. Буде ж?

Я трохи хвилююсь за фігуру свого підпищика… Пообіцяй мені, підпищик, що знатимеш міру в шоколадних канфєтах і здобних булочках з маком. Пообіцяй, чуєш?

Якщо мій підпищик хоче ще й під шумок похудати, він має пам'ятати про білок, який дуже помічний в таких справах. А точніше про 8 есенціальних амінокислот, які в окремих рослинних джерелах часто представлені в неоптимальних пропорціях і концентрації. Але, якщо мій підпищик вживатиме різноманітні білкові рослини — від гороху до кукурудзи — всі ці есенціальні штуки поступатимуть в його тіло.

Але, бляха-муха, матінка Природа (можливо, Бог) у всі рослинні джерела білка напхала купу вуглеводів, тож тобі прийдеться добре покумекати, аби білок наїсти, а вуглеводи не переїсти.

Загалом рекомендації в піст можна звести до наступних двох пунктів:

1. Харчуйся якомога різноманітніше;

2. Необроблена їжа (та що в магазині не в блискучих обгортках) — основа; ультраперероблена — чучуть.