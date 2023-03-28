Журналист Юрий Бутусов пообщался с бойцом Русланом Зубаревым, позывной Хищник, проявивший героизм в бою и выделил качества и действия, благодаря которым ему удалось выжить и достичь преимущества над врагом

Как выжил и победил 21-летний Хищник: "Стреляю из всех видов пехотного оружия, включая 12,7 мм ДШК. Тактические навыки прокачиваю в игре PUBG, у меня высокий рейтинг в клане NO MERCY"

Пообщались в Киеве с Русланом Зубаревым, позывной Хищник, солдатом 22-го батальона 92-й бригады, награжденным за успешный бой отличием "Золотой Крест" и наградной автоматической винтовкой М4А1 лично от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Было интересно понять, в чем причина таких энергичных осознанных действий в бою 16 февраля, как 21-летний Хищник выжил и победил в своем первом контактном бою в жизни:

1. Непрерывно и осознанно действовал в течение 30 минут боя, сохранил высокую боеспособность хотя по его окопу и по нему постоянно велся огонь из автоматов и пулеметов с расстояния 5-6 метров, а на бруствере у его головы разорвалось по меньшей мере 6 ручных гранат, которыми россияне пытались ему навредить.

2. Постоянно контролировал обстановку с флангов и с фронта позиции, поднимал голову над бруствером, несмотря на высокий риск.

3. Пытался вести исключительно прицельный огонь, несмотря на численное преимущество врага, подавлявшего его позицию. Ни разу не стрелял "по-сомалийски" в направлении, а всегда пытался видеть куда попадает.

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