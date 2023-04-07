Известный журналист рассказал, что испугало диктатора путина во время встречи в кремле

Запомните это видео.

На нем, вероятно, впервые за все время войны на лице путина заметно понимание, что ему п@здец. Возможно, не завтра, но гораздо быстрее, чем он ожидает.

Он принимает верительные грамоты у послов иностранных государств. Есть среди них дружеские россии, а есть так называемые "недружественные".

Диктатор заканчивает речь и дает интонационный сигнал "Здесь можно аплодисменты". Но вместо аплодисментов послы, не двигаясь, стоят и молчат.

Он еще раз повторяет вербальный прием и дает понять, что хочет услышать аплодисменты.

Дипломаты продолжают молчать.

Это молчание для диктатора действительно громче сирены воздушной тревоги.

"Ты преступник, Путин, мы вынуждены здесь стоять, потому что работа такая, но мы понимаем, что ты либо будешь сидеть в Гааге, либо лежать в канаве, поэтому не хотим испортить свои карьеры поддержкой военного преступника".

И крыса это поняла.

Напомним, что более года назад Андрей Цаплиенко сделал правильный вывод о том, что ввод путиным войск в Казахастан может стать репетицией перед вторжением в Украину.