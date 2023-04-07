Відомий журналіст розповів, що налякало диктатора путіна під час зустрічі у кремлі

Запам’ятайте це відео.

На ньому, ймовірно, вперше за весь час війни на обличчі путіна помітно розуміння, що йому п@здець. Можливо, не завтра, але значно швидше, ніж він очікує.

Він приймає вірчі грамоти у послів іноземних держав. Є серед них дружні росії, а є так звані "недружні".

Диктатор закінчує промову і дає інтонаційний сигнал "Тут можна аплодисменти". Але замість аплодисментів посли, не рухаючись, стоять і мовчать.

Він ще раз повторює вербальний прийом і дає зрозуміти, що хоче почути аплодисменти.

Дипломати продовжують мовчати.

Оце мовчання для диктатора насправді гучніше сирени повітряної тривоги.

"Ти злочинець, Путін, ми змушені тут стояти, бо робота така, але ми розуміємо, що ти або сидітимеш в Гаазі, або лежатимеш в канаві, тому не хочемо зіпсувати свої кар’єри підтримкою військового злочинця".

І щур це зрозумів.

Нагадаємо, що більше року тому Андрій Цаплієнко зробив правильний висновок про те, що ввід путіним військ до Казахастану може стати репетицією перед вторгненням в Україну.