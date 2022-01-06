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Можливо, Казахстан – лише репетиція перед вторгненням в Україну - Андрій Цаплієнко

Автор
Андрій Цаплієнко Андрій Цаплієнко
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Події у Казахстані Новина оновлена 06 січня 2022, 14:57
Події у Казахстані

Український журналіст Андрій Цаплієнко вказав на дива у протестах у Казахстані.

Свобода в Казахстані протрималась меньше доби. Протести дискредитовані мародерами, близько ста загиблих, країну здали Путіну.

Це написав мій колега з Алмати.

"Поширення протестів, їх масштаб, велика кількість учасників для мене залишаються загадкою. Ще більшою загадкою для мене залишається бездіяльність органів правопорядку. Підлістю я вважаю, що змовники скористалися щирим поривом людей домогтися змін і влаштували погроми, щоб дискредитувати виправданий протест, "червоні" бандити здійснюють надзвичайні акти насильства, щоб в еліти, що прокралася, було виправдання введення сил ОДКБ, щоб люди під вуаллю страху забули про те, хто ними правив 30 років, хто відібрав у нас право на щасливе життя., ставте питання, робіть висновки, зберігайте тверезість розуму, зрозумійте, що в момент, коли був побитий і заарештований Жанболат Мамай був запущений інший, куди більш цинічний сценарій, продиктований боягузтвом, малодушністю правлячої верхівки: вивести з-під удару диктатора, його сім’ю, його капітали та передати країну під зовнішнє управління.

Чому цього не бачать ті, кого я завжди вважав за розумних людей?

Важко повірити, що придушена революція у Казахстані частково збіглася у часі з підготовкою наступу на Україну. Можливо, Алмати, це просто репетиція Кремля перед вторгненням.

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Теги:
#Росія #Казахстан #Блог #Андрій Цаплієнко
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