Углеводы являются основной питательной составляющей хлеба

"Хлеб — всему голова" — уверены, что каждый хотя бы раз слышал эту пословицу.

С давних времен хлебу уделялось большое внимание, с ним связано много народных традиций и обычаев. И для многих он является неотъемлемой составляющей едва ли не каждого приема пищи. Насколько этот продукт является внутренне ценным для нас? Сегодня предлагаем разобраться.

Углеводы в хлебе: полезны или вредны?

Углеводы являются основной питательной составляющей хлеба. Однако полезны для нас они только в случае использования при приготовлении хлеба из цельнозернового зерна. Ведь при обработке зерна поверхностная его оболочка, содержащая наибольшее количество полезной клетчатки, разрушается. Остается только внутренняя часть зерна, состоящая, в основном, из крахмала.

Такие простые углеводы быстро усваиваются, однако имеют небольшую пищевую ценность, быстро поднимают уровень глюкозы в крови, вследствие чего при злоупотреблении повышается риск развития ожирения и сахарного диабета в будущем.

Почему же цельные зерна настолько полезны?

Если при приготовлении хлеба используются цельные зерна, то хранятся все составляющие зерна: наружная оболочка, зародыш и эндосперм. Именно в таком сочетании зерно является источником необходимых нам нутриентов: витаминов группы В (в том числе фолиевой кислоты), железа, магния, селена и клетчатки. Клетчатка стимулирует перистальтику кишечника, имеет детоксикационную функцию, может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, гипертонической болезни, рака толстой кишки, ожирения и т.д. Цельные зерна являются также отличным источником растительного белка.

Можно ли есть мне хлеб, если хочешь похудеть?

И да, и нет. Универсального ответа для каждого нет, ведь для того чтобы оценить целесообразность употребления хлеба, необходимо знать, хорошо ли функционирует ваш углеводный обмен. Ведь иногда употребление даже полезных видов хлеба может повлиять на желаемый результат. Но помните, что всё хорошо в меру. Поэтому если у вас нет противопоказаний к употреблению хлеба, отказывать себе в нескольких его кусочках нет нужды.

Сегодня на полках супермаркетов лежит такое количество разных видов хлеба, что возникает вопрос: "Так какой же выбрать?".

Откажитесь от употребления белого хлеба и готовящегося из обработанных зерен.

Выбирайте цельнозерновые варианты, или хлеб, выращенный из пророщенных зерен. Отличным вариантом является также овсяная отрубная и хлеб из льна.

Если вам диагностировали непереносимость глютена, выбирайте безглютеновый хлеб.

Обращайте внимание на количество подсластителей и выбирайте хлеб с наименьшим их количеством.