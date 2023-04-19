Вуглеводи є основною поживною складовою хліба

"Хліб — всьому голова" — впевнені, що кожен хоча б раз чув це прислів'я.

З давніх-давен хлібу приділялась неабияка увага, з ним пов'язано багато народних традицій та звичаїв. І багато для кого він є невід'ємною складовою чи не кожного прийому їжі. Наскільки цей продукт є нутрітивно цінним для нас? Сьогодні пропонуємо розібратись.

Вуглеводи в хлібові: корисні чи шкідливі?

Вуглеводи є основною поживною складовою хліба. Проте корисними для нас вони є лише у випадку використання при приготуванні хліба з цільнозернового зерна. Адже при обробці зерна поверхнева його оболонка, яка містить найбільшу кількість корисної нам клітковини, руйнується. Лишається лише внутрішня частина зернини, яка складається, здебільшого, з крохмалю.

Такі прості вуглеводи швидко засвоюються, проте мають невелику харчову цінність, швидко піднімають рівень глюкози в крові, внаслідок чого, при зловживанні, підвищується ризик розвитку ожиріння та цукрового діабету в майбутньому.

Чому ж цільні зерна є настільки корисними?

Якщо при приготуванні хліба використовуються цільні зерна, то зберігається всі складові зернини: зовнішня оболонка, зародок та ендосперм. Саме в такому поєднанні зерно є джерелом необхідних нам нутрієнтів: вітамінів групи В (в тому числі, фолієвої кислоти), заліза, магнію, селену та клітковини. Клітковина стимулює перистальтику кишківника, має детоксикаційну функцію, може знижувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу, гіпертонічної хвороби, раку товстої кишки, ожиріння та ін. Цільні зерна є також чудовим джерелом рослинного білка.

Чи можна їсти мені хліб, якщо хочеш схуднути?

І так, і ні. Універсальної відповіді для кожного немає, адже для того, щоб оцінити доцільність вживання хліба, необхідно знати, чи добре функціонує ваш вуглеводний обмін. Адже інколи вживання навіть корисних видів хліба може повпливати на бажаний результат. Але пам'ятайте, що все добре в міру. Тому якщо у вас немає протипоказів до вживання хліба, відмовляти собі в декількох його шматочках немає потреби.

Сьогодні на полицях супермаркетів лежить така кількість різних видів хліба, що постає питання: "То який же обрати?".

Відмовтесь від вживання білого хліба та такого, що готується з оброблених зерен.

Обирайте цільнозернові варіанти, або ж хліб, вирощений з пророщених зерен. Чудовим варіантом є також вівсяний висівковий та хліб з льону.

Якщо ж вам діагностували непереносимість глютену, обирайте безглютеновий хліб.

Звертайте також увагу на кількість підсолоджувачів та обирайте хліб з найменшою їхньою кількістю.