Политолог и военный экспертДмитрий Снегирев рассказал о ситуации на Бахмутском направлении и указал на то, что дает Украине удержание Бахмута

Бахмутское направление – одно из трех приоритетных, на данный момент, для армии рф на Донбассе: именно здесь враг сосредотачивает ключевые штурмовые подразделения, пытаясь прорвать оборону украинских позиций. Но полностью захватить или хотя бы окружить город-крепость россиянам до сих пор не удается, несмотря на круглосуточные атаки и обстрелы.

На Бахмут оккупанты давят с трех сторон: района Богдановки – Хромового и района Ивановского. Это фланги украинской группировки.

Продвижение российских войск на этих направлениях позволило бы значительно ухудшить локацию Вооруженных Сил Украины в Бахмуте: через эти населенные пункты проходят основные пути сообщения. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Александро-Шультино.

Россияне давят на Бахмутский гарнизон ВСУ с трех сторон

В самом Бахмуте оккупанты пытаются продвинуться непосредственно из центра в западную часть города. Бои продолжаются в районе ул. Чайковского, Юбилейного, Леваневского и Толбухина. В городе с российской стороны действуют наемники ЧВК "Вагнер" и подразделения 106-й дивизии воздушно-десантных войск россии. Но взять город под контроль противнику не удается.

По словам командующего Восточной группировкой войск Александра Сырского, ситуация достаточно сложная. Вместе с тем на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции.

Бои на Бахмутском отрезке имеют как тактическое, так и стратегическое значение для всей ситуации на Донбассе. По моему мнению, это позволило Силам обороны решить четыре ключевых задачи:

во-первых, за 9 месяцев боев на Донбассе в Украине успели провести мобилизационные мероприятия, увеличив численность армии до миллиона;

во-вторых, успели научить личный состав не только на полигонах в Украине, но и на полигонах стран НАТО – речь идет об элементах овладения высокотехнологичными образцами вооружения;

в-третьих, получили образцы этого вооружения, причем речь идет о наступательных видах;

в-четвертых, успели построить вторую и третью линии обороны и "утилизировать" значительное количество личного состава врага, в том числе ЧВК "Вагнера".

Если говорить о боях в районе Бахмута, это решение основных проблем – сдерживание наступления российских окупантов и создание предпосылок для украинского контрнаступления.

По данным российской стороны, в частности военного преступника пригожина, в районе Бахмута концентрируется три бригады ВСУ. Более того, сам пригожин рисует очень страшные для российской стороны картины возможного контрнаступления ВСУ в этом направлении, настаивая на том, что из-за отсутствия оборонительных позиций оккупационной российской армии успешное контрнаступление украинской армии может привести к военной катастрофе для российских оккупантов.

Напомним, по неофициальным данным, Москва поставила себе очередной дедлайн по захвату Бахмута – взять город они стремятся к 9 мая. На этом отрезке фронта на Донбассе россия сосредоточила войско, численностью соизмеримое армии Чехии или Венгрии: почти 30 тысяч солдат.