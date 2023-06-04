Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, как Украина может надавить на Китай

Для понимания места Китая в мировой политике и непосредственно его влиянии на войну в Украине.

А давайте завтра откроем посольство Тайваня в Киеве? Не культурный центр, а полноценное — посольство Тайваня!

Казалось бы, тысячи километров, неужели так важно? На самом деле — да!

На Китай, можно давить как на плюшевого котёнка. Он из себя строит экономического гиганта, являясь мыльным пузырём, только с 2014 пережившего несколько экономических кризисов. Внутриполитическая борьба? Отсутствие управленческого единства? Слабая, да, слабая армия? Это всё КНР.

Тайвань? У Вини Пуха при упоминании Тайваня мёд из банок выстреливает. Что там с геноцидом уйгуров? Как правильно надавить на нужные болевые точки? Легко и просто и пациент будет визжать, но не от удовольствия, только если он не поклонник маркиза Де Сада.

Проблема в том, что у нас, как и в россии, профессиональные востоковеды не в почёте. Комментировать темы связанные с Китаем просят откровенных дилетантов или людей, которые обитают "около среды". А потому и представление у нас о КНР… мягко говоря гипертрофировано искажённое.

В действительности же, этим драконом, можно крутить как лабрадором на поводке, за, что он только будет одаривать тебя тупой улыбкой с высунутым языком, понимая, что в противном случае прилетит неприятный пендель.

Это всё к чему?

Это всё к реализму. Его у нас так мало. А пора… Давно пора…

Источник: пост Коваленко в Telegram