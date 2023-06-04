Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, як Україна може натиснути на Китай

Для розуміння місця Китаю у світовій політиці та безпосередньо його вплив на війну в Україні.

А давайте завтра відкриємо посольство Тайваню в Києві? Не культурний центр, а повноцінне – посольство Тайваню!

Здавалося б, тисячі кілометрів, невже так важливо? Насправді так!

На Китай, можна тиснути як на плюшеве кошеня. Він із себе корчить економічного гіганта, будучи мильною бульбашкою, яка тільки з 2014 пережила кілька економічних криз. Внутрішньополітична боротьба? Відсутність управлінської єдності? Слабка, так, слабка армія? Це все КНР.

Тайвань? У Вінні Пуха при згадці Тайваню мед із банок вистрілює. Що там із геноцидом уйгурів? Як правильно натиснути на потрібні болючі точки? Легко і просто і пацієнт верещатиме, але не від задоволення, тільки якщо він не шанувальник маркіза Де Сада.

Проблема в тому, що у нас, як і в росії, професійні сходознавці не в пошані. Коментувати теми пов’язані з Китаєм просять відвертих дилетантів або людей, які мешкають "навколо сфери". А тому й уявлення у нас про КНР… гіпертрофовано, м’яко кажучи, спотворене.

Насправді ж, цим драконом, можна крутити як лабрадором на повідку, за що він тільки обдаровуватиме тебе тупою усмішкою з висунутим язиком, розуміючи, що в іншому випадку прилетить неприємний пендель.

Це все до чого?

Це все до реалізму. Його в нас так мало. А час… Давно час…

Джерело: пост Коваленка в Telegram