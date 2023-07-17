Предприниматель и общественный деятель Александр Соколовский рассказал, как ГАСУ запретила закладывать прибыль в калькуляцию ценовых предложений

К сожалению, охота на здравый смысл продолжается…

Прибыль производителей = убытки государству?

Я уже писал, что именно так решила ГАСУ, проверив контракты Минобороны с украинскими поставщиками, и заявила о нарушении на 2,5 млрд грн. Потому что, по их мнению, производители, сотрудничающие с МО, не должны закладывать прибыль в контракты с государством. Если это украинские производители. А иностранным можно!

И ГАСУ пофиг что:

- в отличие от иностранцев наши поставщики формы, обуви, белья и всего остального 1/3 оплат по контрактам возвращают в бюджет в виде налогов,

- что мы поставляли в 2022 г. все это на 30-50% дешевле, чем закупаемое за рубежом,

- что шилось все соответственно ТУ МОУ (в отличие от сомнительного качества турецко-китайской продукции),

- что оставшиеся средства, которые не шли на налоги, оставались в экономике Украины и работали на ее сохранение.

Фактически своими выводами ГАСУ запретила закладывать прибыль в калькуляцию ценовых предложений. Списав доходы оружейных компаний в убыток государственного бюджета. При том, что заложить в калькуляцию 5-10% прибыли — не значит в конце выполнения контракта ее получить! К сожалению, многие украинские производители (и мы в том числе по многим контрактам) получили убытки. Ибо заложить прибыль в мае не значит получить ее в конце года. Помните, как в 2022 году взлетел курс валюты (к которой привязана закупка сырья), как пришлось закупать генераторы и как в итоге подорожали энергозатраты? Но штрафы все равно будут начисляться исходя из предыдущих (и очень условных) калькуляций, прилагаемых к каждому контракту согласно правилам.

На примере ГАСУ мы видим классическую поведенческую модель украинского чиновничества — если законные и подзаконные акты находятся в противоречии друг другу — они будут трактовать их как угодно, но не в пользу предпринимателей. А когда ситуация становится скандальной, оправдываются тем, что защищают интересы государства. А внутренние производители что – не государство?

Хотя в итоге именно эта история выгодна прежде всего иностранным поставщикам! Ну и конечно — силовым структурам, которые, имея подтвержденный формальный повод в виде Акта от ГАСУ (который они уже отправили правоохранителям для отработки!) с охотничьим азартом набросятся на 250 предприятий, решившихся в сверхсложный 2022 год переориентировать свои производства на пошив военной формы, снаряжения. А это только предприятия легкой промышленности. А сколько еще будет производителей оружия, техники, пищевой продукции и т. д.?

После громкого скандала по поводу этой проблемы, многих публикаций и писем бизнес-ассоциаций казалось, что вопрос вот-вот будет решен. Даже президент Владимир Зеленский на недавней и первой во время войны встрече с бизнесом это пообещал и дал команду правительству поскорее принять вполне обоснованные предложения бизнес-сообщества.

И вот прошло заседание Кабмина. На нем приняли соответствующие изменения в постановление 1275, которые могли бы закрыть раз и навсегда проблему с ГАСУ. Но в последний момент там взяли и выбросили один из главных пунктов. То ли по просьбе Минфина, то ли Минюста, еще не ясно. И теперь для будущих контрактов такая проблема решена, но она осталась по поставкам 2022-го и действующим контрактам 2023-го!

И это по всей номенклатуре поставок, и не только для МО, а для всех военных структур. Так что ГАСУ также может продолжить идти с проверками калькуляций 2022-2023 годов дальше по отечественным поставщикам Нацгвардии, СБУ, ТО, МВД, погранслужбы и других. И взимать в виде штрафов честно заложенную в калькуляциях прибыль, с которой предприятия уже давно уплатили налоги!

Хотел на этом поставить точку, но увидел, что обнародована официальная позиция МОУ (добавляю ссылку в первом комментарии). Дарит надежду на совместное решение проблемы то, что министр обороны Украины Oleksii Reznikov назвал абсурдными выводы ГАСУ и выразил уверенность, что в конце концов решение будет найдено.

По его словам:

"…В МО убеждены, что украинский бизнес, обеспечивающий армию, имеет право на прибыль. Поэтому мы оспорили подход ГАСУ в суде.

Формально защита интересов украинского бизнеса не является обязанностью министра обороны. Но только формально. Потому что стабильная работа украинских государственных и частных поставщиков оружия, техники, боеприпасов, предметов вещевого обеспечения – прямой интерес ВСУ. Защищая украинский бизнес, мы защищаем интересы обороны. Это наш реальный суверенитет, наш запас крепости. Нам нужно больше украинского оружия. Поэтому Минобороны последовательно выступает за то, чтобы украинский бизнес развивался, увеличивал производственные мощности. Мы упрощаем административные процедуры, создали специальный механизм – Акселератор МОУ, чтобы быстро проводить разработчиков ВВТ по бюрократическим дебрям. Благодаря этому уже есть огромная динамика по производству БПЛА, мы уже полностью обеспечиваем армию отечественными шлемами, бронежилетами, вещевым имуществом.

Поэтому я считал и считаю абсурдными и неправомерными требования Госаудитслужбы фактически поставить интересы иностранных производителей выше украинских и лишить украинский бизнес права на прибыль. При этом нет логики, это прямо противоречит интересам обороны и нормам действующего законодательства.

В то же время из решения КМУ была изъята норма, на которой настаивало Минобороны, а именно – четкое указание, что такой порядок действует весь период действия правового режима военного положения, то есть должен применяться с 24 февраля 2022 года. Соответствующая норма была разработана Минобороны на выполнение протокольного поручения Кабинета Министров Украины от 30 июня 2022 года. К сожалению, эта позиция не поддержана представителями других ведомств в конечном решении Правительства, поэтому сохраняется коллизия.

Однозначно не сняты требования Госаудитслужбы, которые Минобороны считает неправомерными и обжалует в судебном порядке относительно взыскания средств, указанных как прибыль, с украинского бизнеса, сотрудничавшего с сектором обороны и безопасности с начала действия правового режима военного положения.

Это создает условия для нарушения стабильной работы украинских производителей и может негативно отразиться на обеспечении потребностей сил обороны Украины.

К сожалению, коллеги по Правительству, в том числе те, чьей прямой обязанностью является защита украинской экономики, не поддержали позицию Минобороны в части, касающейся восстановления справедливости с начала военного положения. Скажем, у Минобороны есть действующие контракты с лидерами украинского ОПК, которые истекают в 2024-25 годах. У нас сотни контрактов с украинскими производителями до конца этого года. Как с ними быть? Как быть с уже выполненными? Сохраняется возможность двойной трактовки норм и давления на бизнес. Минобороны с таким подходом не соглашается, поэтому мы продолжим обжаловать подход Госаудитслужбы к правоприменению в суде".

Конец цитаты…

Надеюсь, при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики Украины, Министерства обороны Украины все же добавим решение этой проблемы таким образом, чтобы каждому предприятию (а их реально тысячи!) отдельно не доказывать свою правоту в судах. И Государственная аудиторская служба Украины отзовет свой иск к МОУ и придет с ним к консенсусу, не дожидаясь судебных тяжб. Потому что честно говорю — у предпринимателей и производителей во время войны совсем нет ни нервов, ни свободного времени, ни свободных ресурсов, нам хватает чем заниматься и нет уже сил на решение созданных искусственно проблем…

АПД: О том, кто на Кабмине убрал из постановления пункт, решающий эту искусственную, но чреватую для производителей сотнями уголовных дел, проблему, рассказал Юрий Романенко, цитирую:

"…Резников подал на аудит в суд, а также внёс на Кабмин проект изменений в постанову №1275. Чтобы убрать норму, к которой прицепились аудиторы, и разрешить прибыль для украинских производителей с начала военного положения. Кабмин голосовал за этот проект 11 июля. И тут ситуация приняла совсем дикий оборот.

Во-первых, вскрылась безумная позиция министра финансов Марченко. Он считает, что предложения Минобороны "всего лишь создают благоприятные финансовые условия для производителей". Понимаете? Министр финансов против благоприятных условий для украинских производителей, он об этом официально пишет. Я не знаю, как это оценить. Мы сейчас максимум средств должны направлять в оборонку, создавать рабочие места. Без этого мы не выживем. Но Минфин трактует это как угрозу государственному бюджету.

Во-вторых, пока Резников был на саммите НАТО, под давлением Минфина из решения Кабмина выкинули норму, что украинские производители могли получать прибыль с начала военного положения, т. е. с 24 февраля 2022 г. Для будущих контрактов вопрос решен. Но теперь аудит и налоговики будут кошмарить всех, кто что-то поставлял армии с 24.02 и до июля 2023 г., получил прибыль, эти деньги будут взыскивать. Также непонятно, а что с действующими контрактами, которые были заключены до этого решения, но заканчиваются позже? Минфин таким способом пытается сохранить лицо аудиторам и прикрыть себя, потому что аудит подчиняется Марченко…»