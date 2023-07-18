Бывший руководитель аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне — о психологических проблемах и невежестве "антикоррупционных" судей

Высший антикоррупционный суд приговорил меня к 5 годам лишения свободы. Сейчас мы обжалуем это решение в апелляции. Не буду долго вдаваться в подробности своего дела, о них можно подробно прочесть вот здесь.

Если коротко – это дело, в котором по решению суда нет взяток и коррупции, нет моей личной выгоды, нет какой-либо финансовой или нефинансовой выгоды от якобы незаконных действий, нет растраты государственных средств. Это дело исключительно об экономическом управленческом решении, которое на сленге судей (так его в своем блоге назвал судья ВАКС М. Галабала ) называется "экономика".

То есть, по мнению тройки "опытных управленцев", которые вынесли мне обвинительный приговор, аэропорт должен ждать два года, пока Фонд государственного имущества передаст в аренду площади терминала D, и не посягать на святую государственную социалистическую собственность своими загребущими капиталистическими лапами.

Прочитав приговор, я понял, что мы с командой потерпели полное фиаско, посягнув на святость социалистических принципов права собственности и не осознав, что перед нами советские люди с советскими представлениями о том, как работает экономика.

И хотя у нас давно нет пятилеток и государственно регулируемой экономики, а норм уголовного кодекса о хозяйственном риске, которые были в советском законодательстве, нет в современном уголовном законе, приговор судей Т. Гавриленко, Е. Сикоры и А. Танасевич написан по мотивам "Морального кодекса строителя коммунизма" как микс коммунистической идеологии и религии, основанный на внутренних убеждениях этих же судей вместо доказательств.

Психологические проблемы и отсутствие образования

Имея аналитический ум, я стал исследовать вопрос, чтобы понять, что пошло не так и что мы не учли. Как говорится, чтобы не разочаровываться, не нужно было очаровываться.

Мы поверили, что судьи ВАКС – это новое качество, люди с другой планеты, выращенные в антикоррупционных инкубаторах. Правда, учитывая уровень их заработных плат по сравнению с общими судами – так и должно быть. Но нет. Достойная оплата не стала залогом добродетели.

О судье ВАКС Т. Гавриленко и о том, как супруги судьи ВАКС Т. Гавриленко и В. Крикливый по очереди получали 4-комнатные служебные квартиры, дописывая разных "родственников", как делали в Советском Союзе для увеличения нормы площади проживания, подробно расскажем позже.

И не потому, что нам есть какое-то дело до их личной жизни, а потому, что эти люди получают служебное жилье при своих рыночных заработных платах на основании положений Жилищного кодекса УССР, Положения о порядке предоставления служебных жилых помещений и пользовании ими в Украинской ССР, утвержденного постановлением Совета Министров Украинской ССР от 4 февраля 1988 года № 37 и судят других за сокрытие информации в декларациях.

А двойные стандарты – это плохо.

Знакомьтесь — Татьяна Гавриленко, Екатерина Сикора и Елена Танасевич — тройка судей, которые два с половиной года делали вид, что пытаются разобраться в том, как работает аэропорт "Борисполь".

Бывший член Партии регионов, кандидат наук по аграрному праву и бывший судья Печенежского районного суда Харьковской области, которая считает ряд своих трудов по трудовому праву имеющими значение для развития правовой системы Украины – краткий спойлер портрета судей Антикоррупционного суда Украины, которые рассматривали мое дело о том, какие управленческие решения я имел или не имел право принимать в должности главы аэропорта.

Судья ВАКС Екатерина Сикора – бывший адвокат, кандидат наук по специализации земельное, аграрное, экологическое и природоресурсное право, которая до того, как занять должность судьи ВАКС, была "фактически юрисконсультом в составе производственных и юридических компаний".

Среди важных, по ее мнению, дел, в которых Е. Сикора принимала участие в качестве адвоката, перечислила дела о признании договора на техническое обслуживание газопроводов и сооружений ничтожным; о взыскании задолженности по иску аренды; о защите чести, достоинства, деловой репутации; о взыскании задолженности по кредитным договорам. Участия ни в одном важном уголовном деле, по мнению Е. Сикоры, она не принимала. Привлекалась к административной ответственности.

Судья Елена Танасевич — бывшая судья Печенежского районного суда Харьковской области, ученой степени и ученого звания на момент подачи заявления для участия в конкурсе на должность судьи ВАКС не имела. Судьей Е. Танасевич была 5 лет — с мая 2012 года по 11 мая 2017 года.

После истечения срока полномочий она не была уволена из суда, но и судопроизводство не производила. Как судья рассматривала уголовные дела, гражданские, административные, а также административные правонарушения.

"За последний 2017 год эффективной работы на предыдущей должности она вынесла 81 решение (гражданские дела — 52, административные — 10, уголовные — 19). В то же время похвастаться большой опытностью в рассмотрении дел, имеющих отношение к статье Уголовного кодекса "взяточничество" (ст. 368) судья не может", — пишет Главком.

Среди личных взглядов и заявлений, имеющих значение для развития правовой системы Украины, перечислила 5 научных статей и 3 доклада на научных конференциях. Правда, все они касаются трудового права, ответственности работодателя за нарушение трудовых прав работника и определения понятия "работодателя".

Судья Татьяна Гавриленко – с ноября 2013 года была судьей Новосанжарского районного суда Полтавской области, а до этого – чуть больше двух лет адвокатом; ученой степени и ученого звания нет. С 2009 по 2012 год была членом Партии регионов, от которой, похоже, и баллотировалась в депутаты в Ленинский районный в г. Полтаве совет на выборах 31 октября 2010 года. На этом ее характеристику считаю возможным завершить.

Итак, кроме ностальгии по Советскому Союзу со стороны судей, мы столкнулись с двумя проблемами:

1) психологической, которая проявилась в полной неготовности "новых" судей к рассмотрению дел и масштабов мировоззрения, в разы превышающих объем компетенций, требовавшийся от них в предыдущей деятельности;

2) образовательной, которая выявила банальное экономическое невежество, то есть не понимание базовых экономических законов из-за отсутствия должной образованности и квалификации, чтобы разобраться в сложных экономических процессах.

В том, что проблема носит психологический характер, я окончательно убедился, ознакомившись с решением судей Т. Гавриленко, Е. Сикоры и Е. Танасевич в отношении "прославившегося" судьи Алексея Бурана тем, что во время задержания детективами НАБУ он "применил огнестрельное оружие на поражение и, воспользовавшись наличием статуса неприкосновенности судьи, скрылся с места происшествия".

Тройка судей Т. Гавриленко, Е. Сикора, Е. Танасевич утвердили соглашение между стрелявшим в детективов судьей-взяточником А. Бураном и Специализированной антикоррупционной прокуратурой и освободили его от отбывания наказания, установив испытательный срок 3 года.

Это решение было принято 25 мая 2022 года, в год полномасштабного вторжения россиян в Украину. Никаких обязанностей перечислить деньги на "Армию дронов" или другие проекты UNITED24 решение о судье-взяточнике не содержит.

От утверждения соглашения тройку судей не остановило даже то, что закон запрещает их утверждать при совершении преступления общеопасным способом. С тех пор как стрельба перестала быть общеопасной?

Михаил Мищенко, заместитель директора социологической службы центра Разумкова в своей статье "Идеологии и смысл жизни", исследуя коммунистическое сознание, капитализм и влияние идеологии на жизнь современной Украины, заключает, что украинцам не стоит надеяться на позитивные изменения, пока они не выдавят из себя "советского человека".

Коммунистическая идеология, как приводится в статье, и способствовала формированию особого типа человека – человека советского, одной из главных черт которого была государственно-патерналистская ориентация.

Советский человек не мыслил себя вне всеобъемлющей государственной структуры, а коммунистическая идеология (в том виде, как она практиковалась в СССР) рассматривала человека не как цель, а как средство достижения "светлого будущего".

"Высокое осознание общественного долга, нетерпимость к нарушению общественных интересов " — норма "Морального кодекса", сформулированная аппаратными работниками ЦК КПСС, нашла свое отражение и в моем приговоре:

"Доводы обвиняемого Е. Дыхне относительно архаичности национального законодательства Украины, положения которого по существу вредят коммерческой деятельности аэропорта "Борисполь", делают невозможным его стремительное развитие и лишают аэропорт конкурентоспособности на международном уровне, коллегия судей отклоняет учитывая такое.

Порядок управления имуществом аэропорта "Борисполь" был определен законами, подзаконными и локальными нормативно-правовыми актами, которыми в целях контроля за эффективностью использования государственного имущества были введены такие правила распоряжения им, которые предусматривали несколькоступенчатые предохранители от злоупотреблений со стороны участников этих правоотношений...

Довольно громоздкий механизм передачи государственного имущества в аренду с экономической позиции может быть оценен по-разному, но введение такого механизма является безоговорочным правом государства как собственника имущества, а потому лица, причастные к управлению этим имуществом, обязаны действовать установленным законом способом".

Чувствуется серьезное "научное" обоснование того, почему социализм победил капитализм, а значит, Фонд государственного имущества имеет полное моральное и юридическое право передавать в аренду государственное имущество, "социалистическую собственность", в течение двух лет. Именно столько времени проводил Фонд государственного имущества конкурс на аренду площадей в аэропорту в двух кейсах, которые являются предметом данного судебного разбирательства.

Все аэропорты мира самостоятельно определяют, кто, где и под какие нужды будет арендовать площади в аэропорту – на этот испанский стыд украинского законодательства тройке ВАКС указали международные эксперты по авиационному праву.

Во всем цивилизованном мире давно действует правило: чем больше денег оператор авиационной инфраструктуры (аэропорт или управляющая компания) может получить неавиационных доходов (доходы от аренды, магазины duty free, паркинг), тем меньше могут быть прямые авиационные сборы с авиакомпаний, а соответственно – дешевле билеты.

Поэтому международная организация операторов авиационной инфраструктуры ACI Europe и поныне не может понять, в чем конкретно меня обвиняют, настаивая на разумности, целесообразности и экономической оправданности права аэропорта распоряжаться своими площадями в борьбе за снижение стоимости авиабилетов.

Государство как собственник не успело корпоратизировать аэропорт "Борисполь", хотя еще с 2014 года взяло курс на либерализацию законодательства, сближение со стандартами Европейского союза, свободу экономики, равенство всех форм собственности, невмешательство государства в деятельность профессионального менеджмента предприятий государственной формы собственности.

Соответствующие принципы были закреплены в Стратегии повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики. А их реализация постепенно воплощалась в виде появления в аэропорту "Борисполь" независимого Наблюдательного совета; в 2018 году во исполнение данной Стратегии Министерство инфраструктуры утвердило политику собственности государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь". Но к решению о корпоратизации аэропорта пришли только сейчас – в 2023 году.

В начале марта 2023 года правительство утвердило Государственную антикоррупционную программу – один из ключевых документов для реализации государственной антикоррупционной политики до 2025 года (читай, документ без которого "денег не дадут"), в котором в очередной раз отметила равенство всех форм собственности, необходимость продолжения реформы корпоративного управление государственных предприятий, разделение регуляторной функции и функции управления государственным предприятиям и т. д.

А вот, по мнению судей ВАКС, государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" может и должно иметь меньший объем управленческих инструментов в международной конкуренции исключительно из-за того, что он государственный, а в Украине до сих пор действует целый пласт устаревших советских норм, которые судьи ВАКС надежно охраняют.

Выше я уже объяснял, почему им советское такое родное и дорогое – в Совке выдавали государственное жилье. Совок прошел, а привычка и менталитет государственного патернализма остались.

Вместо вывода. Какую ценность имеет жизнь человека по сравнению с защитой государственного имущества в парадигме советского человека, можно четко проследить на примере двух приговоров одной тройки судей ВАКС Т. Гавриленко, Е. Сикоры, Е. Танасевич.

- 5 лет лишения свободы, 11 миллионов гривен компенсация гражданского иска в пользу Фонда государственного имущества за право руководителя аэропорта самостоятельно распоряжаться площадями аэропорта при передаче их в аренду.

- "… освобождение от отбывания основного наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытанием, с установлением испытательного срока 3 года и частично удовлетворение гражданского иска о возмещении имущественного ущерба – взыскать солидарно с обвиняемых 130 тысяч гривен" для судьи-взяточника Бурана, который не только взял взятку, но и отстреливался от детективов НАБУ во время задержания.

О соизмеримости наказания можно было бы написать отдельный большой текст, но подожду вдохновения и новых отмененных в Верховном суде приговоров этой плодотворной тройки.

А все почему? Так как жизни человека, его здоровью и благополучию не было места в "Моральном кодексе строителей социализма", создатели которого обещали всем распределение материальных благ по потребностям. А Канта во времена, когда наша сталинская тройка судей заканчивала юридические факультеті, наверное, еще не преподавали, или они его не внимательно читали.

Тогда почему эти советские люди вообще допущены к тому, чтобы оценивать управленческие решения?