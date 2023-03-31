Защита Евгения Дыхне подала апелляцию на приговор ВАКС: чем пренебрег суд

Адвокаты рассчитывают на понимание проблемы судьями Апелляционной палаты ВАКС

В четверг, 30 марта, юридическая компания "Миллер", представляющая интересы бывшего и.о. генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгения Дыхне, подала апелляцию на приговор Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Об этом говорится в пресс-релизе юридической компании, переданном сайту "Телеграф".

1 марта ВАКС признал Евгения Дыхне и его подчиненную Олесю Левочко виновными в злоупотреблении властью и назначил им наказание в виде пяти и четырех лет лишения свободы соответственно, а также уплату солидарно 10 миллионов гривен.

Адвокаты требуют полного пересмотра доказательств из-за неполноты и вынесения оправдательного приговора для клиентов. Они подчеркивают, что НАБУ/САП/ВАКС три года занимались делом, которое должно рассматриваться в порядке хозяйственного судопроизводства. Поскольку тайна досудебного следствия больше не распространяется на судебное разбирательство, адвокаты решили сделать беспрецедентный ход и выложить все материалы в публичный доступ на сайте nojustice.com.ua. Это поможет не только правовому сообществу осуществить собственный case study, но и любому заинтересованному лицу сделать собственные выводы.

Адвокаты Дыхне и Левочко на брифинге объяснили представителям медиа, почему именно подают апелляцию, и почему не согласны с приговором суда, полностью удовлетворившего просьбу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Первое, на чем акцентировали адвокаты — отсутствие коррупции по делу как таковому, ведь, как определено в самом решении ВАКС, ни Дыхне, ни Левочко никакой выгоды не получали.

"Упоминание о коррупции отсутствует в материалах обвинения. Ее даже не пытались доказать. Суд даже не пришел к выводу, что Евгений Дыхне совершал какие-то действия в свою пользу, получая, например, "откат". Не было такого, это даже не приходилось, даже не расследовалось", — сообщил на брифинге партнер, руководитель криминальной практики "Миллер" Алексей Носов.

"Ценность, которой наносится вред в уголовном производстве, это объект. По мнению суда, ценностью являются бюрократические процедуры, которые сам суд считает громоздким механизмом. Но вместо того, чтобы установить интересы службы как установленные учредительными и стратегическими документами аэропорта "Борисполь", в частности, рост пассажиропотока и экономических показателей, суд берет и подменяет представление о том, что является ценностью", — считает Артем Крикун-Труш, адвокат Леси Левочко.

"Кроме того, суд оставляет без внимания тот факт, что если бы не предыдущие договоры, аэропорт бы не получал никаких доходов. Поэтому для оценки экономической составляющей нужно сравнивать предыдущие договоры не с ценой на конкурсе через два года, а с нулем", — добавляет адвокат.

Евгений Дыхне обвиняется в том, что заключил в 2016 году договоры аренды с ООО "Артерия групп" и ООО "Кофе Бар Плюс" якобы по заниженной стоимости, без согласования с органом управления аэропорта – Мининфраструктуры и без проведения конкурсного отбора арендатора.

Как отмечают прокуроры и суд в первой инстанции, это привело к нанесению ущерба государству на 15,7 млн грн. Причем ущерб на 10 млн грн был якобы нанесен Фонду госимущества (ФГИ), а остальное – аэропорту. Аэропорт этого не признал. А Фонд госимущества в лице Д.Сенниченко подписал гражданский иск. Прокуроры и суд также считают, что у Дыхно была соучастница преступления – его подчиненная, руководитель Службы арендных отношений Олеся Левочко, которая, пользуясь "некомпетентными и не профессиональными" работниками Фонда, якобы затягивала конкурсы.

Адвокаты же, хоть и не отрицают факт заключения предыдущих договоров, но категорически отрицают нанесение ущерба, сговор и затягивание конкурсов аэропортом.

Во-первых, как отмечают адвокаты, предыдущие договоры заключались именно в пользу аэропорта, а не в ущерб его интересам. Более того, действия Евгения Дыхне, напротив, принесли предприятию прибыль. А расчет размера недополученных доходов был произведен в 2019 году на основе заключения частного специалиста о его теоретическом представлении о цене аренды в аэропорту "Борисполь" в 2016 году. При этом реальные договоры на реальные аналогичные объекты во внимание специалистом не приняты, поэтому это ошибочный подход. А само заключение специалиста не может считаться доказательством вообще.

"За это время даже Фонд госимущества с 2019 года изменил свою процедуру по передаче в аренду помещений, проводя ее через Prozorro-продажи и электронные объявления. Многие вещи изменились, но их не было в 2015-2016 годах", — акцентирует бывший глава аэропорта.

Однако суд отверг аргумент Дыхне об архаичности законодательства об аренде в приговоре, говорят адвокаты.

По мнению защиты, это решение прямо противоречит принципу верховенства права, имеющему приоритет над верховенством закона.

Адвокаты подали апелляционную жалобу и искренне рассчитывают на фундаментальное понимание поставленной проблемы судьями Апелляционной палаты ВАКС.

Напомним, ранее Евгений Дыхне описал методы начисления ущерба и оценки имущества в уголовных производствах НАБУ/САП.