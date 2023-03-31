Захист Євгенія Дихне подав апеляцію на вирок ВАКС: чим знехтував суд

Адвокати розраховують на розуміння проблеми суддями Апеляційної палати ВАКС

У четвер, 30 березня, юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси колишнього в.о. генерального директора аеропорту "Бориспіль" Євгенія Дихне, подала апеляцію на вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Про це йдеться у прес-релізі юридичної компанії, переданому сайту "Телеграф".

1 березня ВАКС визнав Євгенія Дихне та його підлеглу Олесю Левочко винними у зловживанні владою та призначив їм покарання у вигляді п'яти та чотирьох років позбавлення волі відповідно, а також сплату солідарно 10 мільйонів гривень.

Адвокати вимагають повного передослідження доказів через неповноту та постановлення виправдувального вироку для клієнтів. Вони підкреслюють, що НАБУ/САП/ВАКС три роки займалися справою, яка мала б розглядатися у порядку господарського судочинства. Оскільки таємниця досудового слідства більше не поширюється на даний судовий розгляд, адвокати вирішили зробити безпрецедентний хід та викласти усі матеріали у публічний доступ на сайті nojustice.com.ua. Це допоможе не тільки правовій спільноті здійснити власний case study, але і будь-якій зацікавленій особі зробити власні висновки.

Адвокати Дихне та Левочко на брифінгу пояснили представникам медіа, чому саме подають апеляцію, та чому не погоджуються із вироком суду, який повністю задовольнив прохання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Перше, на чому акцентували адвокати — відсутність корупції у справі як такої, адже, як визначено в самому рішенні ВАКС, ані Дихне, ані Левочко жодної вигоди не отримували.

"Згадка про корупцію відсутня у матеріалах обвинувачення. Її навіть не намагалися довести. Суд навіть не дійшов висновку, що Євгеній Дихне чинив якісь дії на свою користь, отримуючи, наприклад, "відкат". Не було такого, це навіть не доводилося, навіть не розслідувалося", – повідомив на брифінгу партнер, керівник кримінальної практики "Міллер" Олексій Носов.

"Цінність, якій завдається шкода у кримінальному провадженні, це об'єкт. На думку суду, цінністю є бюрократичні процедури, які сам суд вважає громіздким механізмом. Але замість того, щоб встановити інтереси служби як ті, які встановлені установчими та стратегічними документами аеропорту "Бориспіль", зокрема, зростання пасажиропотоку та економічних показників, суд бере і підміняє уявлення про те, що є цінністю", — вважає Артем Крикун-Труш, адвокат Лесі Левочко.

"Крім того, суд залишає поза увагою той факт, що якби не попередні договори, аеропорт би не отримував ніяких доходів. Тому для оцінки економічної складової треба порівнювати попередні договори не з ціною на конкурсі через два роки, а з нулем", — додає адвокат.

Євгеній Дихне обвинувачується в тому, що уклав у 2016 році попередні договори оренди з ТОВ "Артерія груп" та ТОВ "Кофе Бар Плюс" нібито за зниженою вартістю, без погодження з органом управління аеропорту – Мінінфраструктури і без проведення конкурсного відбору орендаря.

Як зазначають прокурори і суд у першій інстанції, це призвело до завдання збитків державі на 15,7 млн грн. При чому збитків на 10 млн грн було ніби завдано Фонду держмайна (ФДМ), а решта – аеропорту. Аеропорт цього не визнав. А Фонд держмайна в особі Д.Сенниченка підписав цивільний позов. Прокурори і суд також вважають, що у Дихне була співучасниця злочину – його підлегла, керівниця Служби орендних відносин Олеся Левочко, яка користуючись "некомпетентними та не професійними" працівниками Фонду нібито затягувала конкурси.

Адвокати ж, хоч і не заперечують факту укладання попередніх договорів, але категорично заперечують нанесення збитків, змову та затягування конкурсів аеропортом.

По-перше, як зазначають адвокати, попередні договори укладалися саме на користь аеропорту, а не на шкоду його інтересам. Більш того, дії Євгенія Дихне, навпаки, принесли підприємству прибуток. А розрахунок розміру недоотриманих доходів був зроблений у 2019 році на основі висновку приватного спеціаліста про його теоретичне уявлення щодо ціни оренди в аеропорту "Бориспіль" у 2016 році. При тому, реальні договори на реальні аналогічні об'єкти до уваги спеціалістом не взяті, тому це помилковий підхід. А сам висновок спеціаліста не може вважатися доказом взагалі.

"За цей час навіть Фонд держмайна з 2019 року змінив свою процедуру по передачі в оренду приміщень, проводячи її через Prozorro-продажі й електронні оголошення. Багато речей змінилося, але ж їх не було в 2015-2016 роках", – акцентує колишній очільник аеропорту.

Однак суд відкинув аргумент Дихне про архаїчність законодавства про оренду у вироку, кажуть адвокати.

На думку захисту, це рішення прямо суперечить принципу верховенства права, яке має пріоритет над верховенством закону.

Адвокати подали апеляційну скаргу і щиро розраховують на фундаментальне розуміння поставленої проблеми суддями Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, раніше Євгеній Дихне описав методи нарахування шкоди та оцінки майна у кримінальних провадженнях НАБУ/САП.