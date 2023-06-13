ВАКС приговорил Евгения Дыхне к 5 годам лишения свободы за заключение предварительных договоров аренды и сейчас началось рассмотрение апелляции

Апелляционная палата ВАКС начала рассматривать апелляцию на приговор Евгения Дыхне — экс-директору аэропорта "Борисполь".

Напомним, 1 марта коллегия судей ВАКС приговорила Дыхне к 5 годам лишения свободы за заключение предварительных договоров аренды.

Евгений Дыхне, как и.о. директора аэропорта Борисполь в 2016 году подписал два предварительных договора аренды, дополнительные соглашения к ним, акты приёма-передачи имущества, составленные на их основании. Это была постоянная практика в "Борисполе", начиная с 2011 года. Было подписано около 150 договоров разными директорами.

Суть предварительного договора аренды – арендатор использовал помещение ГП МА "Борисполь" на период до окончания конкурса по передаче государственного имущества в аренду, который проводился в соответствии с Законом "Об аренде государственного и коммунального имущества" и подписанием договора аренды государственного имущества. На тот момент — бумажная газета и "голосование руками". Верховный суд дал им правовую оценку, признав как "смешанные".

Согласно закону, передает помещение в аренду не ГП МА "Борисполь", а региональное отделение Фонда госимущества по конкурсной процедуре. ГП МА "Борисполь" — балансодержатель, а не сторона договора аренды государственного имущества.

Однако предварительный договор автоматически прекращался в момент, когда заключался основной с Фондом Госимущества.

Предварительный договор аренды не предусмотрен ни одним законом. В уставе "Борисполя" указано, что он может передавать свое имущество в пользование преимущественно на конкурсной основе и должен согласовывать это с органом управления. "Борисполь" информировал МИУ ежеквартально. Оно никогда не возражало против заключения договоров. Договор заключился с первым, кто обратился с заявкой, отвечал требованиям аэропорта. Он и становился инициатором конкурса в Фонде.

Региональное отделение Фонда госимущества проводило конкурсы очень медленно (это и была причина, по которой заключали предварительные договоры). Конкурс мог длиться от полугода до двух, как в случае с договором-предметом судебного разбирательства. Это очень вредило прибылям, конкурентоспособности "Борисполя" – ему нужно было обеспечить пассажиров и авиакомпании сервисами. Альтернатива — неопределенный период времени помещение простаивало бы, пока Фонд проводил процедуры.

Вот такая фабула дела.

Расследование по делу проводило НАБУ. Недавно мы направили в НАБУ заявление о преступлении сотрудников Регионального отделения Фонда госимущества, действия которых приводили к затягиванию конкурсов по аренде.

Пока ждем реакции, сопоставляем принципы работы НАБУ и результат работы по этому делу.

СОВЕРШЕННОСТЬ: Мы придерживаемся высочайших профессиональных стандартов.

Примером "высших профессиональных стандартов" является подход к расчету ущерба по этому делу. Ущербом в этом случае является упущенная выгода.

С точки зрения НАБУ, некоторое время аэропорт "Борисполь" и Государственный бюджет могли бы зарабатывать больше, но не зарабатывали. Если бы аэропорт "Борисполь" передал в пользование помещение по более высокой цене, то доход был бы больше.

Такую нехитрую логику детектив подтвердил отчетом об оценке имущества — в 2019 году на основании документов, составленных в 2018 году, оценщик по заказу НАБУ посчитал, сколько должна составлять стоимость аренды помещений в 2016 году.

Интересно, что цена, которую детектив считал заниженной, была примерно равна цене аренды других помещений аэропорта Борисполь в тот период.

Итак, Евгений Дыхне привлечен к ответственности за то, что он обеспечил получение прибыли "Борисполем" (которой в противном случае не было бы), потому что теоретически можно было бы получать прибыль больше (но действительно ли возможно — проверить нельзя).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Мы несем ответственность за свои действия, решения и последствия.

Логика нанесения вышеупомянутых убытков была зафиксирована искусственно созданным доказательством — отчетом об оценке стоимости аренды помещений, изготовленным по заказу НАБУ.

Детектив по делу, обладая всеми материалами дела:

предоставил оценщику те договора аренды, из которых последний составил наиболее выгодный для стороны обвинения отчет об оценке. Предположение оценщика сделано на основе всего 6 договоров.

не предоставил для оценки договора аренды, заключенные через Фонд госимущества с ООО "Аэроресторнас" и ООО "Пресса Трейд", в которых размер арендной платы за 1 кв. м. был намного меньше, чем по предварительным договорам аренды с ООО "Кофе Бар Плюс" и ООО "Артерия Групп".

хотя в производстве исследовался ГП МА "Борисполь", детективом для оценки предоставлены договоры аренды, заключенные для деятельности ГП МА "Львов". Этот аэропорт обладает другими экономическими характеристиками, что делает сравнение принципов роста цен между ними неприемлемыми.

оценщик, на основе отчета которого построены выводы о нанесенном ущербе, во время допроса сам заявил, что его заключение субъективно, а другой оценщик посчитал бы по другому. Были бы другие документы — был бы другой расчет. При этом выбор документов, на основе которых произведен расчет, — максимально предвзят, поскольку договоры предоставлял исключительно детектив.

НАБУ не анализировало эти обстоятельства и не давало оценку действиям своего детектива.

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: Мы неукоснительно соблюдаем Конституцию и законы Украины, подзаконные нормативные акты и Кодекс профессиональной этики.

Расследование НАБУ началось 18.06.2019.

Согласно самым высоким профессиональным стандартам НАБУ не истребовало у Национальной полиции уголовное производство по тем же обстоятельствам, что и расследуемое НАБУ — заключение предварительного договора аренды с ООО "Кофе Бар Плюс".

Производство полиции было закрыто 20.08.2020 в связи с отсутствием состава преступления. В то же время закон обязывает закрыть уголовное производство, если в другом расследовании было установлено, что состава преступления не было.

Зная это, детектив НАБУ должен закрыть свое уголовное производство в части, касающейся заключения договора с ООО "Кофе Бар Плюс". Однако не сделал этого.

Это заставило прокурора на этапе судебного разбирательства прибегать к манипуляциям — вне криминального процесса он обратится к своему руководителю с докладной запиской с просьбой организовать возобновление расследования полиции. Позже он подал постановление о возобновлении расследования по делу в отношении Дыхне Е.Г.

Суд согласился, что такие действия прокурора выходят за пределы УПК Украины.

ОТКРЫТОСТЬ: Мы открыты к сотрудничеству и взаимодействию с общественностью, мы регулярно информируем общество о целях и результатах работы НАБУ.

Следует признать, что НАБУ действительно информирует общественность о своей работе.

Однако следует признать, что публичная коммуникация дела влияет на репутацию фигурантов. Еще задолго до суда по сути их деловая репутация может оказаться пониженной безосновательными заявлениями или преувеличениями. Преувеличением, например, является заявление о разоблачении "масштабной коррупционной схемы", которая длилась с 2014 по 2019 год по делу Евгения Дыхне, когда речь идет о заключении двух предварительных договоров аренды в 2016-2017 годах.

ПРЕВЕНЦИЯ: Мы способствуем своей деятельностью формированию в обществе нулевой толерантности к коррупции.

Детективам НАБУ было известно, что в аэропорту "Борисполь" было заключено более ста предыдущих договоров аренды, в том числе на помещения для размещения магазинов, аптек или заведений питаний. Однако они открыли производство только в отношении двух из них (не отличавшихся от остальных).

НАБУ предоставило рекомендации МИУ прекратить заключение предварительных договоров аренды и разорвать существующие. В дальнейшем состоялось совещание с участием представителей НАБУ, где участники совещания согласились, что следует прекратить заключение новых договоров аренды, но оставить существующие.

Детективам НАБУ было известно о существенных злоупотреблениях представителей Регионального отделения Фонда госимущества, которые приводили к срыву конкурсов. Но сторона обвинения пошла по пути максимального упрощения ситуации, обвинив в "затягивании" конкурсов по аренде двух человек. Это никак не связано с превенцией или с реальной ситуацией — просто использование простейшего пути по направлению дела в суд.

Надеемся НАБУ с вниманием отнесется к нашему заявлению о преступлении относительно деятельности Регионального отделения Фонда госимущества. Это так сказать "второй шанс для этого дела" и для НАБУ.

Также надеемся на адекватную оценку действий НАБУ по делу со стороны АП ВАКС.