Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, сможет ли россия массово производить дроны

Про производство тысяч российских дронов… Не так давно, российская пропаганда выпустила репортаж с предприятия по производству барражирующих боеприпасов "Ланцет" с лживым нарративом о том, что его производственные мощности — десятки тысяч "Ланцет" в месяц.

Как бы невероятно не звучало из уст, например, Скабеевой, про производство 40-45 тысяч "Ланцетов" в месяц, а ряд российских Telegram-каналов и вовсе заявляли про 200 тысяч, но на эту ложь повелись паникёры у нас в Украине. Хотя, репортаж был дешёвой дешёвкой, первого курса иллюзионистов.

Теперь же, на фоне того как наше информационное пространство начинает сверлить историю про завод по производству дронов-камикадзе Shahed-136, появляются забросы о том, что этот завод сможет производить… тысячи дронов-камикадзе в месяц.

Ну, вот опять… Сколько можно-то!?

Во-первых. У россии нет технической и технологической возможности в месяц производить в полностью замкнутом цикле тысячи дронов того или иного типа. Например, в октябре 2021 путин заявил, что на вооружении мо рф находится 2 тыс БПЛА. Заявил с гордостью, словно это мега-достижение.

То есть, за время без гипер-санкций и активных боевых действий, уровня полномасштабной войны, в условиях относительно работающей экономики, было собрано 2 тысячи БПЛА. Не 20 тысяч, не 10 тысяч, а 2 тысячи за несколько лет производства разными предприятиями и разных типов.

Во-вторых. Даже в самом Иране, по состоянию на осень 2022 производилось в среднем 50 дронов Shahed-136. К концу 2022 — началу 2023 удалось приблизиться к показателю производства до 100 Shahed-136 в месяц. Это производство в стране, в которой всё для этого процесса настроено и отлажено.

В-третьих. От слов к цифрам. Если говорить о "Ланцетах", то каждый их удар записывается на видео и демонстрируется по всем пропагандистским площадкам с пеной у рта и эйфорией беснующегося плебса. Сколько таких видео публикуется в месяц? 40 тыс? 20 тыс? Может 2 тыс? 200?

В течение месяца в открытых источниках публикуется менее 100 видео с атаками "Ланцет".

Теперь же подойдём к вопросу эмпирически.

В мае было сбито 655 российских БПЛА, из которых 377 это Shahed-136. То есть, 278 из них это разные типы российского и не только производства.

В июне было сбито 414 БПЛА из которых 166 это Shahed-136, то есть — 248 это разные типы российского и не только производства. В июле 448, 193 из них Shahed-136, то есть — 255 из них это разные типы российского и не только производства.

Какие же из этого можно сделать выводы?

Как видим, от месяца к месяцу, средний показатель сбиваемых не Shahed-136, а тех же Орлан-10, Ланцет-1/3 и прочих, практически неизменный. Это разведывательные дроны, это дроны с контейнерами сброса, это барражирующие боеприпасы. И суммарно всех их каждый месяц одно количество.

А потому, когда кто-то заведёт очередной скулёж о том, что россия может производить десятки тысяч дронов и, что скоро нас всех ежедневно будут атаковать сотни Shahed-136 и Ланцет-3… Ну, вы знаете, что в таком случае делать. Порою, паникёр хуже обезьяны с гранатой.

Источник: пост Коваленко в Telegram