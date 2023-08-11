Украинский военный, прошедший плен, озвучил свое мнение относительно возвращения воинов в мирную жизнь

Немного антиизрады, потому что уже нет сил видеть это нагнетание и нытье о том, как мы обречены после победы столкнуться с полным триндецом. Пройдусь по некоторым пунктам, от которых особенно типает.

1. Не у всех военных будет ПТСР. Это расстройство развивается у 3-6% военных в тех же Штатах, и у нас не будет больше. Статистика обращений — не расстройств — по кампании в Ираке 15% принимавших участие за все годы присутствия США там. У нас совершенно другой характер войны, более тяжелый физически, но у нас не будет внутренних конфликтов на тему "что я там вообще делал и зачем эта война".

2. Не у всех военных будут проблемы с социализацией после войны. У нас мобилизационная армия, люди пошли воевать уже хорошо социально адаптированные. Возврат будет не простым, но большинство уже имеет нормальные навыки в социуме. Такого, как было со срочниками после Вьетнама или Афганистана, когда ничего не увидев в жизни молодые ребята шли убивать, а потом не могли справиться на гражданке, с нашими военными не будет.

3. Будут экономические затруднения, но в стране будет идти органическое экономическое восстановление, как повсюду после войны, будет огромный спрос на рабочие руки. Конечно, на обновление уровня экономики и жизни уйдет много времени. Но с голода мы после победы точно умирать не начнем.

4. Не будут ветеранов с каждого угла мучить теми же "я вас туда не посылал". Ветеранов будет миллион, с членами семей и друзьями это несколько миллионов, с патриотической частью мирного населения это десятки миллионов. Если какой-то вате после победы хватит идиотизма болтать что-нибудь ветерану о "я тебя туда не посылал" — вангую многочисленные переломы конечностей у одного, видео с извинениями и урок для других. Но это будет редчайшее исключение. Верю в уважение к ветеранам.

5. Раненых, травмированных действительно очень много, государственная система военной медицины не успевает всем предоставить качественное лечение. Но столько гражданских больниц, волонтерских организаций, загранучреждений оказывает помощь — что со временем все ее получат. Нельзя полагать руки, потому что влияние гражданского общества на то же ВЛК колоссальное. Я сам на собственном опыте вижу это.