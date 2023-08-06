В помощь военным и гражданским: в Украине действуют мобильные бригады психиатрической помощи

Большинство военных ветеранов и даже некоторые врачи не знают о такой возможности, говорит глава НСЗУ

В эксклюзивном интервью "Телеграфу" глава Национальной службы здоровья Украины Наталия Гусак рассказала о самой большой боли службы – вопросе поддержки защитников и ветеранов ВСУ сейчас и после окончания войны:

"Нам болит то, что большое количество ребят приходят с физическими и ментальными травмами после участия в боевых действиях. Мы это видим по стационарной психиатрической помощи (ее загруженности). Мы увеличили в этом году финансирование учреждений, оказывающих такую помощь, но одновременно думаем над тем, как приблизить эту помощь к нашим военным".

Одно из решений – создание мобильных бригад психиатрической помощи. Бывает, что защитник не справится с последствиями психических травм, полученных на войне. Или человек возвращается после лечения в стационаре. А окружающие не знают, как ему помочь.

"Мы создали такую услугу, чтобы защитник находился не на стационарном лечении в психбольнице, а в своей семье. К нему при необходимости приезжает бригада, состоящая из социального работника, психолога, психотерапевта", — пояснила Наталия Гусак.

Бригада законтрактована с НСЗУ, поэтому для пациента эта услуга бесплатна.

На сайте НСЗУ указано: "Бесплатными для пациента будут следующие медицинские услуги:

психиатрический осмотр и помощь;

индивидуальный план лечения и реабилитации – с привлечением самого пациента или его законного представителя;

проведение необходимых психодиагностических тестов в динамике;

контроль состояния пациента, амбулаторные визиты до выздоровления или стойкой ремиссии.

Мобильная команда также будет определять потребность в фармакотерапии, назначать медикаментозное лечение, при необходимости направлять на стационарное лечение ».

"Входными воротами" к получению такой услуги может быть контакт не только с профильным специалистом, но и с семейным врачом, уточнила глава регулятора.

Больше о будущем медицинского обслуживания военных и многом другом читайте во второй части большого интервью главы НСЗУ Наталии Гусак:

"Во время войны не знаешь, что ожидать от рашистов": интервью с главой НСЗУ Наталией Гусак, ч.II