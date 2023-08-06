В допомогу військовим і цивільним: в Україні діють мобільні бригади психіатричної допомоги

Більшість військових ветеранів і навіть деякі лікарі не знають про таку можливість, говорить голова НСЗУ

В ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" очільниця Національної служби здоров'я України Наталія Гусак розповіла про найбільший біль служби – питання підтримки захисників і ветеранів ЗСУ зараз і після закінчення війни:

"Нам болить те, що велика кількість хлопців і дівчат приходять з фізичними і ментальними травмами з бойових дій. Ми це бачимо по стаціонарній психіатричній допомозі (її завантаженості). Ми збільшили фінансування цього року на заклади, що надають таку допомогу, але одночасно думаємо над тим, як наблизити цю допомогу до наших хлопців і дівчат".

Одне із рішень – створення мобільних бригад психіатричної допомоги. Буває, що захисник не може впоратись із наслідками психічних травм, отриманих на війні. Або людина повертається після лікування в стаціонарі. А оточуючі не знають, як їй допомогти.

"Ми створили таку послугу, щоб захисник перебував не на стаціонарному лікуванні у психіатричній лікарні, а в своїй родині. До нього за потреби приїздить бригада, яка складається із соціального працівника, психолога, психотерапевта", — пояснила Наталія Гусак.

Бригада законтрактована з НСЗУ, тому для пацієнта ця послуга безоплатна.

На сайті НСЗУ зазначено: "Безоплатними для пацієнта будуть такі медичні послуги:

психіатричний огляд та допомога;

індивідуальний план лікування і реабілітації — із залученням самого пацієнта або його законного представника;

проведення необхідних психодіагностичних тестів в динаміці;

контроль за станом пацієнта, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії.

Мобільна команда також визначатиме потребу у фармакотерапії, призначатиме медикаментозне лікування, за потреби, направлятиме на стаціонарне лікування або на отримання паліативної допомоги".

"Вхідними воротами" до отримання такої послуги може бути контакт не лише із профільним фахівцем, а й із сімейним лікарем, поточнила очільниця регулятора.

Більше про цю послугу, стосунки із сімейними лікарями, майбутнє медичного обслуговування військових, реформу пологових і багато іншого читайте у другій частині інтерв'ю голови НСЗУ Наталії Гусак:"Під час війни не знаєш, що очікувати від рашистів": інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак, ч.II