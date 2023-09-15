Военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") Александр Коваленко прокомментировал успешную атаку ВСУ под Бахмутом

Итак, официальнее некуда — Андреевка освобождена.

Российские оккупанты вынуждены отходить и закрепляться за "железкой". Но с учётом насыщения локации силами и средствами РОВ, в ближайшее время можно ожидать многочисленные контратаки в исполнении 72-й ОМСБр.

По Клещиевке пока официальных сообщений нет, хотя само село отчасти серая зоне. Но оккупанты регулярно пытаются вернуть себе позиции атаками. Думаю все помнят, как на Клещиевку гнали даже Т-90М "Прорыв". Но все эти попытки были безуспешными и лишь успешно формировали у села свалку металлолома.

Цель продвижения СОУ очевидна и сейчас это выход на 0513. Этот выход в значительной степени ослабит логистику и, как следствие, снабжение бахмутского кодла. Причём не столько самим контролем 0513, сколько огневым контролем всей логистики на Бахмут с Востока.

Источник: телеграмм-канал Александра Коваленко