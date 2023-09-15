Андреевка официально освобождена. Цель продвижения украинских военных очевидна - Александр Коваленко
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Военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") Александр Коваленко прокомментировал успешную атаку ВСУ под Бахмутом
Итак, официальнее некуда — Андреевка освобождена.
Российские оккупанты вынуждены отходить и закрепляться за "железкой". Но с учётом насыщения локации силами и средствами РОВ, в ближайшее время можно ожидать многочисленные контратаки в исполнении 72-й ОМСБр.
По Клещиевке пока официальных сообщений нет, хотя само село отчасти серая зоне. Но оккупанты регулярно пытаются вернуть себе позиции атаками. Думаю все помнят, как на Клещиевку гнали даже Т-90М "Прорыв". Но все эти попытки были безуспешными и лишь успешно формировали у села свалку металлолома.
Цель продвижения СОУ очевидна и сейчас это выход на 0513. Этот выход в значительной степени ослабит логистику и, как следствие, снабжение бахмутского кодла. Причём не столько самим контролем 0513, сколько огневым контролем всей логистики на Бахмут с Востока.
Источник: телеграмм-канал Александра Коваленко
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