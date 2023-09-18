Писатель-маринист, бывший моряк Антон Санченко рассказал, что думает об отставках в Минобороны

Хорошо. Воспользуюсь между временем и скажу. Представители МО вчистую проиграли информационную войну российским военкорам. Политика криков "завалили пиз**ки" и "бубубу Анны Маляр", когда на странице ГШ можно поставить вчерашний набор непонятных цифр, и это заметит только Том Купер, на первый взгляд кажущийся эффективным, военным не приходится отвлекаться на информирование населения.

Но в конце концов это приводит к тому, что звездами новостных лент украинских изданий становятся Гиркин и Пригожин и десятки "военкоров" поменьше. Украинские люди узнают военные новости из российских ТГ-каналов. Это создает почву для любых информационных операций.

Меня еще удивляло, что даже такая страна как РФ, возглавленная чекистами и генералами, поняла важность блогеров, а у нас "гасили" любого, кто одним-двумя постами с правильного места приобретал внимание и популярность. Ну о системе недопуска корреспондентов гражданских на передовую можно писать долго.

Вместо того — система спикеров, таскающих с брифинга на брифинг набор абстрактных фраз ни о чем, но по утвержденному шаблону, чтобы все однообразно — не ВСУ, а "силы обороны Юга", просто тебе "Вооруженные силы Юга России". Такие беспомощные тексты рождают, когда начальства боятся больше, чем читателя. И читатель убегает. Журналистика так не работает.

Интересно, что в начале вторжения мы показали, как информационная вольница побеждает армию вторжения, у которой отобрали телефоны. Украинские тракторы, Призрак Киева, Чернобаевка, пес Патрон — многие эти мемы стали всемирными. Впрочем, когда МО пришла в себя, уничтожили это одномоментно.

П**даки всем завалили, но теперь жалуются, что ветеранов никто не меняет, призывники убегают за границу. Хотя в начале кампании к военкоматам стояли очереди. О том, что это следствие никчемной информационной политики как-то никто не говорит. Что ж, скажу я.

В общем надо что-то менять.

Источник: сообщение Санченко в Facebook