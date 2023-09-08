Резников прокомментировал назначение Умерова и обратился к министрам с просьбой

Экс-министр считает, что его преемник сможет продолжать начатые инициативы

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал назначение на его место главы МО Рустема Умерова. Он призвал министров других стран поддержать его преемника.

Об этом Резников написал в колонке для американской газеты The Guardian. Он считает Умерова компетентным и профессиональным человеком

"Я хотел бы попросить вас быть еще более отзывчивыми и поддерживать моего преемника. Рустем Умеров – компетентный и профессиональный человек, способный продолжать начавшиеся нами инициативы. Вместе вы ускорите победу Украины", — написал экс-глава Минобороны Украины.

Также Алексей Резников выразил свою благодарность коллегам-министрам и отметил, что они являются людьми, которые "пишут новую страницу мировой истории".

"Именно благодаря вам украинцы могут достойно противостоять российской агрессии. Мы никогда не забудем тех, кто нам помог в самое страшное время нашей истории", — подчеркнул экс-министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 сентября Алексей Резников подал в отставку, а на следующий день Верховная Рада Украины поддержала его увольнение.