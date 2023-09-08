Резніков прокоментував призначення Умєрова і звернувся до міністрів із проханням

Ексміністр вважає, що його наступник зможе продовжувати розпочаті ініціативи

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував призначення на його місце глави МО Рустема Умєрова. Він закликав міністрів інших країн підтримати його наступника.

Про це Резніков написав у колонці для американської газети The Guardian. Він вважає Умерова компетентною та професійною людиною

"Я хотів би попросити вас бути ще більш чуйними й підтримувати мого наступника. Рустем Умєров — компетентна і професійна людина, здатна продовжувати ініціативи, що почалися. Разом ви прискорите перемогу України", — написав ексглава Міноборони України.

Також Олексій Резніков висловив свою подяку колегам-міністрам та зазначив, що вони є людьми, які "пишуть нову сторінку світової історії".

"Саме завдяки вам українці можуть гідно протистояти російській агресії. Ми ніколи не забудемо тих, хто нам допоміг у найстрашніший час нашої історії", — наголосив ексміністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 вересня Олексій Резніков подав у відставку, а наступного дня Верховна Рада України підтримала його звільнення.