Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров прокомментировал многочисленные потери россиян

Летят перелетные трупы. Фронтовые покойники россии сбиваются в пахучие стаи — и стремятся на родные кладбища. Отечество готово обеспечить их глубокими комфортабельными гнездами и "рюмкой водки на плите".

А их вдовам, помимо некоторого количества рублишек — государство российское теперь может гарантировать не менее двух "утешительных таджиков" с отличной потенцией.

Конечно, не всегда утешители проявляют должный уровень деликатности. Наблюдаются факты, как надгробных, так и надмогильных темпераментных пенетраций.

Данная забава входит в моду. Вдовицы, конечно, поначалу ропщут, но потом и сами "входят во вкус"

Многие сотни тысяч русских трупов несколько обострили и "демографический вопрос".

Сократилось количество осеменителей.

Несомненно, их место займут мигранты, а постепенно придет и африканское подкрепление.

Кремль, конечно изобретает затейливые лозунги. Всюду постеры призывающие рожать, проводится "работа в коллективах". Дамы в телевизоре тараторят о радостях материнства.

Но это пустое балабольство.

Основная же "демографическая ставка кремля" — на исключительную тупость российских теток, на их неразборчивость и беззащитность.