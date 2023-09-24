Сотни тысяч русских трупов несколько обострили "демографический вопрос", но их есть кому заменить - Александр Невзоров
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Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров прокомментировал многочисленные потери россиян
Летят перелетные трупы. Фронтовые покойники россии сбиваются в пахучие стаи — и стремятся на родные кладбища. Отечество готово обеспечить их глубокими комфортабельными гнездами и "рюмкой водки на плите".
А их вдовам, помимо некоторого количества рублишек — государство российское теперь может гарантировать не менее двух "утешительных таджиков" с отличной потенцией.
Конечно, не всегда утешители проявляют должный уровень деликатности. Наблюдаются факты, как надгробных, так и надмогильных темпераментных пенетраций.
Данная забава входит в моду. Вдовицы, конечно, поначалу ропщут, но потом и сами "входят во вкус"
Многие сотни тысяч русских трупов несколько обострили и "демографический вопрос".
Сократилось количество осеменителей.
Несомненно, их место займут мигранты, а постепенно придет и африканское подкрепление.
Кремль, конечно изобретает затейливые лозунги. Всюду постеры призывающие рожать, проводится "работа в коллективах". Дамы в телевизоре тараторят о радостях материнства.
Но это пустое балабольство.
Основная же "демографическая ставка кремля" — на исключительную тупость российских теток, на их неразборчивость и беззащитность.
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