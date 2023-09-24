Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров прокоментував численні втрати росіян

Летять перелітні трупи. Фронтові небіжчики росії збиваються в пахучі зграї і летять на рідні цвинтарі. Батьківщина готова забезпечити їх глибокими комфортабельними гніздами та чаркою горілки на плиті.

А їхнім вдовам, крім деякої кількості рублів — держава російська тепер може гарантувати не менше двох "утішних таджиків" із чудовою потенцією.

Звичайно, не завжди втішники виявляють належний рівень делікатності. Спостерігаються факти як надгробних, так і надмогильних темпераментних пенетрацій.

Ця гра входить у моду. Вдовиці, звичайно, спочатку ремствують, але потім і самі "входять до смаку"

Багато сотень тисяч російських трупів дещо загострили і "демографічне питання".

Скоротилася кількість осіменювачів.

Безперечно, їхнє місце займуть мігранти, а поступово прийде й африканське підкріплення.

Кремль, звичайно, винаходить вигадливі гасла. Усюди постери, які закликають народжувати, проводиться "робота в колективах". Жінки в телевізорі тараторять про радощі материнства.

Але це пусте балабольство.

Основна ж "демографічна ставка кремля" — на виняткову тупість російських тіток, на їхню нерозбірливість і беззахисність.