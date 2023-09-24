Сотні тисяч російських трупів дещо загострили "демографічне питання", але їх є кому замінити - Олександр Невзоров
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Радянський та російський журналіст та телеведучий Олександр Невзоров прокоментував численні втрати росіян
Летять перелітні трупи. Фронтові небіжчики росії збиваються в пахучі зграї і летять на рідні цвинтарі. Батьківщина готова забезпечити їх глибокими комфортабельними гніздами та чаркою горілки на плиті.
А їхнім вдовам, крім деякої кількості рублів — держава російська тепер може гарантувати не менше двох "утішних таджиків" із чудовою потенцією.
Звичайно, не завжди втішники виявляють належний рівень делікатності. Спостерігаються факти як надгробних, так і надмогильних темпераментних пенетрацій.
Ця гра входить у моду. Вдовиці, звичайно, спочатку ремствують, але потім і самі "входять до смаку"
Багато сотень тисяч російських трупів дещо загострили і "демографічне питання".
Скоротилася кількість осіменювачів.
Безперечно, їхнє місце займуть мігранти, а поступово прийде й африканське підкріплення.
Кремль, звичайно, винаходить вигадливі гасла. Усюди постери, які закликають народжувати, проводиться "робота в колективах". Жінки в телевізорі тараторять про радощі материнства.
Але це пусте балабольство.
Основна ж "демографічна ставка кремля" — на виняткову тупість російських тіток, на їхню нерозбірливість і беззахисність.
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