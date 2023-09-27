Блогер и бизнесмен Роман Шрайк о контрнаступлении ВСУ

В конце августа, описывая свои ожидания на сентябрь, я написал, что будет "сражение за надежду".

По моим представлениям в сентябре должно было решиться, сохранится ли надежда на прорыв на южном участке фронта.

В самом сентябре прорыва не произошло. Тут нужно оговориться, что слово "прорыв" в описании событий на Токмакском направлении часто используется, но это не тот прорыв, после которого враги дезориентированно бегут, а наша кавалерия с шашками наголо рвется в тылы противника.

У нас под "прорывом" понимается заход на так называемую "первую линию Суровикина", которая представляет собой полосу с противотанковыми рвами, бетонными пирамидками и траншеями для пехоты.

Возле Вербового ЗСУ преодолели эти самые рвы, пирамидки и местами траншеи. После чего прогрызание обороны рашистов продолжилось.

И это самое главное событие сентября, которое продлевает наши надежды на октябрь.

Нужно сказать, что уже никто не делает загадочные лица при обсуждении, какое направление наступления основное.

Основное — Токмакское направление. Наступление на Старомлиновском направлении и продвижение на южном фланге Бахмута — вспомогательные, призванные стянуть к себе часть сил противника.

Итого. Впереди октябрь. Благодаря сентябрьским действиям ЗСУ мы продолжим надеяться, что прогрызание российской обороны как минимум не остановится, а как максимум найдет в этой обороне слабое место. Что российские резервы истощатся. Что промышленные темпы уничтожения российской артиллерии, прочей техники, складов и штабов принесут свои плоды.

Я не знаю, сбудутся ли эти надежды. Но я верю в это, потому что верить в это — правильно.