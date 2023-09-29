Военный обозреватель и блогер ("Злой одессит") прокомментировал потери россиян в оружии на фронте

Рекорд.

Это не просто абсолютный рекорд по количеству уничтоженной артиллерии. Это критическое значение, компенсировать которое россия не сможет.

Пропорциональное размещение артиллерии вдоль ЛБС сокращается, возможности огневого поражения снижаются. Такие потери вынуждают выводить из консервации всё более старые и примитивные, буксируемые образцы, сталинских времён, чтобы дотягивать в месяц хотя бы до поставки в 300 стволов в зону БД. Компонента САУ у РОВ становится чрезвычайно редкой, в связи с чем падает и мобильность.

Парам парам пам! Alles!

Источник: Telegram-канал Александр Коваленко.