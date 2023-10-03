Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров уверен, что в россии поощряют преступления

Несколько неожиданным стал тот факт, что шквал убийств, расчленений, сожжений — никак не портит социальный пейзаж россии, а очень органично в него вписывается и даже его украшает.

Стало ясно, что для полного счастья стране не хватало именно кровавого "уголовного бума".

Никакого дискомфорта население не чувствует, а суды стесняются беспокоить "нашихмальчиков" глупыми претензиями и исками.

Окопные зэки, приезжают на побывочки. Сверкая звездами героев, они жгут заживо родных сестер и личных мамочек, отрезают собутыльникам головы и пальцы, раскалывают черепа деткам, выпускают кишки соседкам, расстреливают девиц в баре, душат на улице прохожих и т.д и т.п.

Все это не портит настроения ни населению, ни режиму.

Напротив. Кремль устал вытирать слезы умиления.

Конечно, основная масса уголовного террора происходит на тех социальных этажах, куда "приличные люди" не заглядывают.

Обитатели этих уровней все равно обречены на убой. Не в лачуге, так в окопе. Они — в любом случае расходный материал и "делают свое дело".

В качестве жертв беспредела обыватели насыщают общественную жизнь эффектными событиями и оживляют вечно унылую "картинку". Благодаря их трупам, жизнь русская стала заметно веселее.

Тем временем, на "этажах" иных — усердно "импортозамещают" все, до чего могут дотянуться.

Берут, к примеру, 15 iPhone и радикально его русифицируют, обляпывая золотом и бриллиантами. Проклятая западная штуковина тут же становится "чисто русским продуктом".