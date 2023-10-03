Російський журналіст, телеведучий і публіцист Олександр Невзоров упевнений, що в росії заохочують злочини

Дещо несподіваним став той факт, що шквал вбивств, розчленувань, спалень — ніяк не псує соціальний пейзаж росії, а дуже органічно вписується в нього і навіть його прикрашає.

Стало ясно, що для повного щастя країні не вистачало саме кривавого "кримінального буму".

Жодного дискомфорту населення не відчуває, а суди соромляться турбувати "нашиххлопчиків" дурними претензіями та позовами.

Окопні зеки, приїжджають на побивочки. Виблискуючи зірками героїв, вони палять живцем рідних сестер і особистих матусь, відрізають товаришам по чарці голови та пальці, розколюють черепа діткам, випускають кишки сусідкам, розстрілюють дівчат у барі, душать на вулиці перехожих і т.д і т.п.

Все це не псує настрою ні населенню, ні режиму.

Навпаки. Кремль утомився витирати сльози розчулення.

Звичайно, переважна більшість кримінального терору відбувається на тих соціальних поверхах, куди "пристойні люди" не заглядають.

Мешканці цих рівнів однаково приречені на забій. Не в халупі, то в окопі. Вони — у будь-якому випадку видатковий матеріал і "роблять свою справу".

Як жертви свавілля обивателі насичують суспільне життя ефектними подіями і пожвавлюють вічно похмуру "картинку". Завдяки їхнім трупам, життя російське стало помітно веселішим.

Тим часом, на "поверхах" інших — старанно "імпортозамінюють" все, до чого можуть дістати.

Беруть, наприклад, 15 iPhone і радикально його русифікують, обліплюючи золотом та діамантами. Клята західна штуковина відразу стає "чисто російським продуктом".