Экс-нардеп Виталий Чепинога специально для "Телеграфа" рассказал, почему нельзя сравнивать войны, которую ведет Израиль, и которая идет в Украине

Новейший конфликт на Ближнем Востоке изрядно возмутил украинский сегмент пользователей интернета. Несколько дней подряд тема войны Израиля с ХАМАСом, спецоперация в секторе Газа (кстати, по разъяснениям Института украинского языка, правильно будет, все же "в секторе Газы") в социальных сетях ничем не уступает нашей, украинско-российской войне.

Оно и неудивительно. Слишком много у нас общего в истории, в культуре, в тяжелых временах. Слишком велик соблазн сравнить войны, которые ведут Украина и Израиль против своих вековых врагов. Слишком связано все в современном глобальном мире, включая зависимость объемов военной помощи Украине от ситуации в Израиле.

Ныне покойный ученый, религиовед Игорь Козловский утверждает, что к началу ХХ века на территории Украины проживало около шестидесяти процентов всего мирового еврейства. Одесса, Киев, отдельные городки украинского Запада, Умань, Екатеринослав, Житомирщина – все здесь было буквально пропитано еврейской культурой. Мы до сих пор знаем общие анекдоты, читаем Шолом-Алейхема, Бабеля и Бруно Шульца, ходим в рестораны еврейской кухни. Наконец, у нас даже президент – еврей!

В Киеве родилась знаменитая премьер Израиля Голда Меир. В Умань каждый год съезжаются тысячи хасидов, а философские и мировоззренческие идеи Баал-Шем-Това, основателя хасидского движения, и нашего Григория Сковороды почти тождественны. Киев издревле называли новым Иерусалимом. И в Киеве же – самая большая в мире общая еврейско-украинская могила Бабий Яр…

Во многом у нас сегодня общий враг. Это государства так называемой новой "оси зла" — Россия и Иран. 7 октября Израиль в первый раз столкнулся с атаками иранских ударных беспилотников. Российские военные спутники перед конфликтом были заранее выведены на специальные орбиты, позволявшие координировать нападение террористов ХАМАСа на израильские территории, непосредственно в секторе Газа были расположены фабрики по производству патронов к российским автоматам АК. Так же как и наша власть, израильское правительство не верило в нападение и не было готово к нему. У нас даже свой Хезболла на севере, в виде белорусского президента Лукашенко.

Но Украина – не Израиль. И не следует буквально сравнивать эти две войны. На территории Украины и Израиля совершенно разные конфликты по своей природе, масштабам и размаху, последствиям и выводам для демократического мира.

Прежде всего следует отметить, что на нас 24 февраля 2022 года напали не "бомжи на мопедах", а одна из самых мощных армий мира, огромное государство, годами вкладывающее какие-то невероятные миллиарды и миллиарды долларов в развитие своего военно-промышленного комплекса.

У нас не было никакого "Железного купола", который бы защитил нас от сотен российских ракет. У нас, в отличие от Израиля, не было даже обычных видов вооружения, чтобы противостоять врагу. К нам не торопились на помощь американские авианосцы. И то, что нам удалось сдержать захватчиков, когда-нибудь еще получит название "Чудеса под Киевом", "Чудеса под Николаевом", чудеса под Харьковом и Одессой. Все эти чудеса полны стойкости и героизма украинских воинов и без преувеличения гениальности нашего военного руководства. Мы придумали "новую войну", креативную войну против могущественного и страшного врага. Все делалось прямо "из колес", все было в первый раз. И если уж сравнивать с Израилем, то украинское сопротивление первых дней вторжения было более похоже на войну Судного дня, произошедшую полвека назад.

Вся территория сектора Газы – это кусок левобережного Киева. И если наложить всю Газу на карту Украины, ее даже не каждый рассмотрит. То есть ни о каком математическом сравнении территорий и масштабов вызовов не может быть и речи.

Есть еще и такое отличие. Ни один еврей в мире никогда не сомневается в том, что он еврей. В Украине же, в преддверии российского вторжения, миллионы людей и целые регионы никак не могли себя идентифицировать и определиться тем, кто они есть. В Израиле не работает ни одна синагога ХАМАСского патриархата, а у нас до сих пор не хватает духа запретить церковь, которая фактически представляет собой духовное подразделение российского ФСБ. Выиграть ментальную, мировоззренческую войну вероятно еще труднее, чем обычную войну.

Сегодня в мире определенные круги пытаются свести обе войны к какому-нибудь общему знаменателю. Американский конгресс, с подачи президента Джо Байдена, даже попытается сформировать общий пакет военной помощи для Украины и Израиля. Но, опять же повторяю, это совершенно разные войны.

В отличие от Ближнего Востока, где уже несколько веков не было мирно и уютно ни одного дня, наша война – это война посреди Европы. Посреди той Европы первой четверти XXI века, которая не так давно пережила две мировые войны и выстроила целую систему противовесов и паритетов, чтобы не допустить третью. Наша война – это война за Украину, но кроме того, это еще и война за канонические европейские ценности – свободу и демократию. Пожалуй, со времен французской революции 1789 года эти добродетели не поднимались так высоко, как в сегодняшней Украине. Мы не просто отвечаем на вызов, мы, извините за пафос, строим новый Мир. Силой Вооруженных Сил Украины!

И еще о таком. В социальных сетях последних дней приходится видеть много нареканий. Мол, посмотрите, как израильтяне со всех концов света бросились к родине, чтобы стать в армию и защищать родную Землю. Вот бы и у нас да! Так я хочу напомнить, что 22-23 февраля в украинские военкоматы стояли километровые очереди добровольцев, а люди готовы были давать взятки, чтобы их взяли "на войну". Как поднялась Украина, еще будет описано в истории. И это будут страницы чести и славы.

Все мы видим что-то лучшее в других, и не усматриваем хорошего, положительного у себя. Как на днях написала кинорежиссер Ирина Целик: "Пока мы завидуем единству израильтян, в израильских пабликах люди пишут: вот бы нам Зеленского и Залужного!"

Поэтому у нас две войны. Две войны в разных частях света. С разными народами, разными культурами, разной историей. Впрочем, есть один фактор, который, вероятно, может свести на нет все разногласия между нами. Нас и украинцев, и израильтян хотят уничтожить. И Украина, и Израиль должны выжить. И не просто выжить, а – победить! Так и будет!