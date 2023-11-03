Блогер, военный журналист и военнослужащий ВСУ Серж Марко (Александр Карпюк) о реакции украинцев на статью Залужного в The Economist

Смотрю статья Залужного все же привела к печали гражданское население. Что вообще неплохо, если бы еще не вылезли всевозможные эксперты со своими разъяснениями, дополнениями и комментариями, то вообще было бы замечательно.

Эта статья является отличным маркером на ощущения, которіе прошедшло гражданское население в этой войне.

То есть со стадии "Как выбраться из Киева", "Ужас в Буче и других городах", "Сначала прилет ракеты, а потом только сигнал тревоги" мы дошли до "Херасе, не так просто выбивать российскую армию с укрепленных позиций без авиации, с затянутыми сроками по поставке оружия и с дефицитом современных новейших технологий".

У военных другая реакция. Потому что когда ты два года на войне, то для тебя есть только война и ты можешь только сказать что главком прав, и дальше идти делать свое дело. Так как сам знаешь как далеко до победы и не питаешь иллюзий.

С 2014 по 2022 год украинцы перешли от стадии "мы мирная нация, ну как это стрелять в живых людей?" в боеспособную армию и волонтерские фонды которые могут покупать "Байрактары", с 2022 года по конец 2023 года мы прошли от стадии "Не знаем что будет завтра, выжить бы сегодня" до "хм, а значит развалить российскую армию вдребезги более сложная задача чем мы считали ".

Место сиденья решает взгляд визионера. Тот факт, что гражданское население Украины оговаривает в своих неоккупированных городах, с чашечкой кофе перед тем как ехать на работу честное интервью главкома — это путь в 10 лет войны, и это уже хороший, неожиданный для россии и мира результат. Но перед тем как писать "все пропало" — вспомните с чего мы начинали и чего стоил ваш сегодняшний кругозор.

Источник: Facebook Сержа Марко