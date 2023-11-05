Залужный говорит с нашими западными союзниками языком фактов - Евгений Магда
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Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда о статье Залужного
Информационный прорыв главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного на страницах The Economist, с моей точки зрения, имеет весомое значение, когда мы подходим к концу года и подводим определенные итоги.
Ситуация для украинской державы, возможно, не такая оптимистичная, как мы надеялись. Но точно не такая плохая, как пытаются показать россияне.
Залужный говорит с нашими западными союзниками языком фактов. Конкретных запросов. Он не пытается делать политических заявлений. И достаточно эффективно использует механизм целенаправленного выступления в одном из ведущих западных медиа, чтобы обратить внимание на проблемы российско-украинской войны.
Я думаю, это шаг, который поможет Украине, по крайней мере, в перспективе нескольких месяцев (потому что многие решение уже приняты), получить больше вооружений (летальных и нелетальных) – и в более необходимом ассортименте.
Я далек от абсолютизации влияния Залужного, но понимаю, что он обладает максимальной информацией о том, что происходит в Силах обороны Украины.
И это понимают наши западные партнеры. Потому не сомневаюсь, что они прислушаются к его пожеланиям.
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