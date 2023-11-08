Соучредитель Агентства моделирования ситуаций специально для "Телеграфа" объяснил, почему международная ситуация меняется в худшую для Украины сторону

С начала ноября в западных медиа появился ряд материалов о российско-украинской войне в ракурсе – "а не пора ли договариваться?". Телеканал NBC News сообщил, что американские и европейские чиновники якобы уже скрытно обсуждают с Киевом вероятность договоренностей с москвой.

Издание The Washington Post пишет, что настало время переосмыслить видение победы Украины, сделать его более реалистичным. А то, мол, ситуация может стать еще хуже.

Да, пока о переговорах пишут лишь в каких-то статьях. Это размышления. Нормальная практика демократического мира. Ни американцы, ни англичане, ни немцы, которые об этом пишут, не являются гражданами нашей страны, не живут в этой войне. Они поступают ровно так же, как мы, когда рассуждаем об израильско-палестинском конфликте. Сколько жертв, сколько будет длиться, чем может завершиться.

Статьи в ракурсе "украинцам и россиянам надо договариваться", высказывания тех или иных политиков на эту тему появляются регулярно – практически с начала широкомасштабной агрессии рф против Украины. И даже была попытка договориться – в марте 2022-го в Стамбуле. Но потом мы увидели Бучу и ужаснулись. После этого вести переговоры посчитали бессмысленным.

К тому же договариваться на фоне успешного контрнаступления Украины было бы неправильно. Предполагали ведь как? Вот дойдем до какого-то максимально возможного на данный момент предела – тогда и… Были ведь надежды, что к осени-2023 мы либо войдем в Крым, либо перерубим сухопутный коридор туда.

Именно так, похоже, представляла себе развитие ситуации наша власть. И ретранслировала эти радужные перспективы в мир. Но на данный момент уже понятно, что ничего подобного даже к концу этого года не будет. Более того – может стать даже хуже для нас.

Начинать весной новую попытку контрнаступления, похоже, нет уже энтузиазма ни у наших партнеров (в силу множества внутренних проблем), ни у нас. Об этом в том числе размышления главкома ВСУ Залужного в The Economist.

Запад уже получил все ответы, какие хотел получить от этой войны, развязанной россией. Теперь на Западе не только понимают состояние и возможности армии рф, но и – своего ВПК. Сделали определенные выводы. Предприняли определенные действия.

Знают там теперь силу и слабости Украины. Но сколько мы еще сможем просуществовать, если 50% нашего бюджета – это помощь партнеров, не говоря уж о вооружениях и боеприпасах?

Сочетание всех этих факторов подталкивает ряд аналитиков, журналистов, политиков, чиновников, в целом общественное мнение на Западе к тому, что пора Киеву и москве о чём-то договариваться. Или хотя бы начинать об этом разговор.

Это абсолютно нормальная практика. Которая вызывает у нас негативную реакцию, потому что это – наша боль, наша война. И потому, что у нас около полутора лет было негласное соглашение о некритике власти, единении под общим флагом, вере в скорую победу. А сложнейшие и важнейшие вопросы мы не задавали. Ни себе, ни власти.

Так вот – этот этап закончился. И число статей, заявлений с неудобными, но необходимыми вопросами типа "Что дальше?" будет всё больше.

Даже если мы теряем территории (понятно, что это никто не признает, но фактически они будут на какое-то время потеряны), если отказываемся на неопределенный период от их деоккупации военным путем, мы должны что-то получить взамен от тех, кто обещал нас поддерживать до конца.

Как минимум – некие гарантии безопасности и перспективу на будущее. Это – вступление в ЕС (и 8 ноября по этому поводу был позитивный сигнал) и НАТО. Если мы услышим ответы на эти вопросы – можно считать, что переговоры состоятся в обозримом будущем.

На Западе укрепляется точка зрения, что решение нужно принимать быстро. Пока к Украине есть внимание и у наших союзников есть желание. А через год, возможно, ни о каких евроатлантических перспективах речи уже не будет.

Никто не станет ломать Украину через колено. Чтобы потом у нас не появились реваншистские чувства в стиле "Это всё внешние силы виноваты!" Это должен быть естественный процесс. До которого должны дозреть и украинские власти, и украинское общество. Но пока, как я понимаю, наше руководство и не дозрело, и до конца не поняло, что ситуация меняется не в лучшую для нас сторону.