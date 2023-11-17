Политический эксперт Михаил Шнайдер рассказал о деталях сделки

Друзья, недавно Сергей Корецкий, тот самый руководитель "Укрнафты" с миллионной зарплатой, написал фантастическую публикацию о своих фантастических достижениях и фантастических Прибылях.

Так вот, на эту сказку отреагировал бывший топ-менеджер "Укрнафты", работавший там до национализации.

Итак, профессиональный комментарий от человека, который знает и понимает, что происходит в этой Компании. Имя не называю, человек боится преследования.

Сергей Корецкий в ноябре 2022 года получил под единоличное руководство не только "Укрнафту", национального лидера в сфере добычи нефти, но и "Укртатнафту" – монополиста в области переработки сырой нефти.

Имея в управлении два крупных предприятия, Сергей может непосредственно влиять на взаимоотношения между двумя компаниями и принимать управленческие решения единолично, что, безусловно, будет негативно отражаться на финансовых показателях одной из них.

Наверное, такой компанией, за счет которой "Укрнафта" и "заработала" те же 20 млрд грн прибыли, о которых отчитывался Сергей, стала "Укртатнафта".

Но какие же результаты показала "Укртатнафта", о которой мы почти ничего не слышим.

Результаты работы "Укрнафты" включают в себя прибыль "Укртатнафты" благодаря сочетанию должностей Корецким и манипулированию им финансовыми показателями обоих крупных предприятий.

Также следует обратить внимание и на другой эпизод, кроме продажи спорного газа, полученного по решению суда еще до национализации, а именно: формирование фиктивной прибыли "Укрнафты". Так "Укртатнафта" вне договора (т. е. фактически не имея на это права) переработала полученную от "Укрнафты" в 2022 году на хранение нефть. Полученные от такой переработки нефтепродукты считаются собственностью "Укрнафты" и принадлежали к возврату ей.

По данным инвентаризации "Укртатнафта", проведенной после захвата обоих предприятий, по состоянию на 25.11.2022 был налицо как определенный остаток нефтяного сырья (около 275 тыс.тонн), а также около 100 тыс.тонн готовой продукции.

В марте 2023 года между "Укрнафтой" и "Укртатнефтью", руководителями которых является Корецкий, было заключено соглашение об урегулировании правоотношений по возврату переработанной нефти, по условиям которой "Укртатнафта" признала, что в течение 2022 года получала от "Укрнафты" неоформленную нефть. Также стороны согласовали, что в счет возмещения стоимости этой нефти "Укртатнафта" передаст "Укрнафте" производимые из нее нефтепродукты, именно те около 100 тыс.тонн.

18.05.2023 Корецкий, ссылаясь на достигнутые "договоренности", совместно с другими членами т. н. "Рабочей группы" решил считать вопрос об остатках нефти, которая принадлежала "Укрнафте" и по состоянию на 31.12.2022 находилась в "Укртатнафте", решенным.

Одновременно с этим в первом квартале 2023-го Корецкому необходимо было погасить налоговый долг "Укрнафты", который составлял около 5 млрд грн. Для этого ему нужно было наполнить доходную часть бюджета, то есть продавать какой-то товар, при этом не тратя в этот же период средства на его приобретение. Поэтому, пользуясь совмещением должностей в двух государственных предприятиях, Сергей Корецкий провернул сделку по продаже вышеупомянутого объема нефтепродуктов, которые "Укртатнафта" должна была вернуть "Укрнафте" в счет возмещения стоимости переработанной нефти. Эти нефтепродукты Сергей продал от имени "Укрнафты", однако на балансе предприятия в 1 квартале 2023 года они не учитывались (находились в учете "Укртатнафты").

Одновременно с реализацией "Укрнафтой" указанных нефтепродуктов, встал вопрос оформления их передачи от "Укртатнафты" и оформления соответствующей первичной бухгалтерской документации, которая по состоянию на конец мая у "Укрнафты" отсутствовала (на что ранее жаловался финдиректор "Укрнафты" Ткачук). Иными словами, получив в I квартале 2023 года доход от реализации неоприходованных нефтепродуктов, "Укрнафта" фактически не понесла (не отразила в учете) никаких расходов на их приобретение. Это, среди прочего, и позволило "Укрнафте" заявить в 1 квартале 2023 года о получении баснословной прибыли в размере более 4 млрд грн.

В июле же 2023 года единоличный руководитель "Укртатнафты" и "Укрнафты" решил вопреки ранее оформленному решению не возвращать нефтепродукты (это вызвало бы корректировку прибыли 1 квартала в сторону уменьшения из-за отражения переработки нефти), а вместо этого продать их "Укрнафте", сфальсифицировав договорные учетные документы путём их оформления задним числом. Куда были потрачены средства, которые "Укрнафта" оплатила за нефтепродукты, ей и так принадлежавшие, неизвестно, ведь по понятным теперь причинам "Укртатнафта" до сих пор работает без утвержденного финансового плана и стратегических планов развития.

Наверное, именно поэтому, чтобы не легализовывать эти фальсификации, от сотрудничества с "Укрнафтой" впервые отказались аудиторы из большой четверки, что поставило под угрозу аудит консолидированной отчетности группы "Нафтогаз", в состав которой входит "Укрнафта".

Источник: Facebook-страница Михаила Шнайдера