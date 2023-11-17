Політичний експерт Михайло Шнайдер розповів про оборудки

Друзі, нещодавно Сергій Корецький, той самий керівник "Укрнафти" з мільйонною зарплатою, написав фантастичну публікацію про свої фантастичні здобутки та фантастичні Прибутки.

Так ось, на цю казочку відреагував колишній топменеджер "Укрнафти", який працював там до націоналізації.

Отже, фаховий коментар від людини, яка знає і розуміє, що насправді відбувається у цій Компанії. Ім’я не називаю, людина боїться переслідування.

Сергій Корецький у листопаді 2022 року отримав під одноосібне керівництво не лише "Укрнафту", національного лідера у сфері видобутку нафти, але й у "Укртатнафту" – монополіста в галузі переробки сирої нафти.

Маючі в управлінні два великі підприємства, Сергій має змогу безпосередньо впливати на взаємовідносини між двома компаніями та ухвалювати управлінські рішення одноосібно, що беззаперечно буде негативно позначатись на фінансових показниках однієї з них.

Напевно, такою компанією, за рахунок якої "Укрнафта" і "заробила" ті самі 20 млрд грн прибутку, про які звітував Сергій, стала "Укртатнафта".

Але які ж результати показала "Укртатнафта", про яку ми майже нічого не чуємо.

Результати роботи "Укрнафти" включають в себе прибуток "Укртатнафти" завдяки поєднанню посад Корецьким та маніпулюванню ним фінансовими показниками обох цих великих підприємств.

Також слід звернути увагу і на інший епізод, окрім продажу спірного газу, який було отримано за рішенням суду ще до націоналізації, а саме: формування фіктивного прибутку "Укрнафти". Так "Укртатнафта" поза договором (тобто фактично не маючи на це права) переробила отриману від "Укрнафти" у 2022 році на зберігання нафту. Отримані від такої переробки нафтопродукти вважаються власністю саме "Укрнафти" та належали до повернення їй.

За даними інвентаризації "Укртатнафта", проведеної після захоплення обох підприємств, станом на 25.11.2022 був наявним як певний залишок нафтової сировини (близько 275 тис.тонн), а також близько 100 тис.тонн готової продукції.

У березні 2023 року між "Укрнафтою" та "Укртатнафтою", керівниками яких є Корецький, було укладено угоду про врегулювання правовідносин щодо повернення переробленої нафти, за умовами якої "Укртатнафта" визнала, що впродовж 2022 року отримувала від "Укрнафти" неоформлену нафту. Також сторони погодили, що в рахунок відшкодування вартості цієї нафти "Укртатнафта" передасть "Укрнафті" вироблені з неї нафтопродукти, саме ті близько 100 тис.тонн.

18.05.2023 Корецький, посилаючись на досягнуті "домовленості", спільно з іншими членами т.зв. "Робочої Групи" вирішив вважати питання щодо залишків нафти, яка належала "Укрнафті" та станом на 31.12.2022 знаходилася в "Укртатнафти", вирішеним.

Одночасно із цим у першому кварталі 2023 року Корецькому необхідно було погасити податковий борг "Укрнафти", який складав біля 5 млрд грн. Для цього йому треба було наповнити дохідну частину бюджету, тобто продавати якийсь товар, при цьому не витрачаючи в цей же період кошти на його придбання. А тому, користуючись суміщенням посад у двох державних підприємствах, Сергій Корецький провернув оборудку щодо продажу вищезазначеного обсягу нафтопродуктів, які "Укртатнафта" повинна була повернути "Укрнафті" в рахунок відшкодування вартості переробленої нафти. Ці нафтопродукти Сергій продав від імені "Укрнафти", проте на балансі підприємства у 1 кварталі 2023 року вони не обліковувались (перебували в обліку "Укртатнафти").

Одночасно з реалізацією "Укрнафтою" зазначених нафтопродуктів, постало питання оформлення їх передачі від "Укртатнафти" та оформлення відповідної первинної бухгалтерської документації, яка станом на кінець травня в "Укрнафти" була відсутня (про що раніше скаржився фіндиректор "Укрнафти" Ткачук). Іншими словами, отримавши у 1 кварталі 2023 року дохід від реалізації неоприбуткованих нафтопродуктів, "Укрнафта" фактично не понесла (не відобразила в обліку) жодних витрат на їх придбання. Це, серед іншого, і дало змогу "Укрнафті" заявити у 1 кварталі 2023 року про отримання нечуваного прибутку в розмірі більше 4 млрд грн.

У липні ж 2023 року одноосібний керівник "Укртатнафти" та "Укрнафти" вирішив всупереч раніше оформленому рішенню не повертати нафтопродукти (це викликало б корегування прибутку 1 кварталу в сторону зменшення через відображення переробки нафти), а натомість продати їх "Укрнафті", сфальсифікувавши договірні та облікові документи шляхом їх оформлення минулими датами. Куди були витрачені кошти, які "Укрнафта" сплатила за нафтопродукти, які і так їй належали, невідомо, адже зі зрозумілих тепер причин "Укртатнафта" і досі працює без затвердженого фінансового плану та стратегічних планів розвитку.

Напевно саме тому, щоб не легалізовувати ці фальсифікації, від співпраці з "Укрнафтою" вперше відмовилися аудитори з великої четвірки, що поставило під загрозу аудит консолідованої звітності групи "Нафтогаз", до складу якої входить "Укрнафта".

Джерело: Facebook-сторінка Михайла Шнайдера