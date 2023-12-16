Случай на Закарпатье чётко показал, что нас ждёт в будущем. Необходимо убрать ветеранов с улиц - Олег Попенко
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Основатель и глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко о том, как предотвратить случаи, подобные инциденту на Закарпатье, когда депутат взорвал гранаты в сельсовете
Случай на Закарпатье чётко показал что нас ждёт в ближайшие годы.
Сотни тысяч стволов оружия на руках, ящики гранат, неадекватная власть всех уровней на местах не обращающая внимание на проблемы, отсутствие реабилитации для военных, все это и дальше будет катализатором трагедий по всей Украине.
Когда-то в конце 80-х был такой термин Афганский синдром, я не знаю как назовут его сейчас, но это то что нас ждёт в ближайшем будущем.
Я изучил вопрос реабилитации военных на примере Хорватии.
Они потратили 8 лет и сотни миллионов евро на решение проблемы. Программа создания рабочих мест с налоговыми льготами, центры реабилитации и многое другое.
8 лет, но при этом количество участников программы — бывших военных, было в 15-20 раз меньше чем ожидается в Украине.
Зная, и понимая подход властей всех уровней, нас ждёт глубокая криминализация общества по возвращению с фронта большинства участников войны, жёсткие конфликты из серии, я тебя туда не посылал, и т.д.
К сожалению, так и не существует никакого понимания, стратегии, что с этим делать.
Что же нужно делать:
Кстати опыт позднего совка очень похож на опыт Хорватии.
Необходимо убрать ветеранов с улиц, и максимально обеспечить их условной заботой. Но в Украине нет даже подобных денег, которые давали Хорватии.
Поэтому она может быть разной.
- Рабочие места, снижение ставки НДФЛ для участников войны
- налоговые льготы для бизнеса, где работают ветераны.
- медицинские центры реабилитации
- общественные центры поддержки
Этого достаточно будет, для того чтобы снять определённое напряжение в обществе.
Источник: Facebook Олега Попенко
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