Основатель и глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко о том, как предотвратить случаи, подобные инциденту на Закарпатье, когда депутат взорвал гранаты в сельсовете

Случай на Закарпатье чётко показал что нас ждёт в ближайшие годы.

Сотни тысяч стволов оружия на руках, ящики гранат, неадекватная власть всех уровней на местах не обращающая внимание на проблемы, отсутствие реабилитации для военных, все это и дальше будет катализатором трагедий по всей Украине.

Когда-то в конце 80-х был такой термин Афганский синдром, я не знаю как назовут его сейчас, но это то что нас ждёт в ближайшем будущем.

Я изучил вопрос реабилитации военных на примере Хорватии.

Они потратили 8 лет и сотни миллионов евро на решение проблемы. Программа создания рабочих мест с налоговыми льготами, центры реабилитации и многое другое.

8 лет, но при этом количество участников программы — бывших военных, было в 15-20 раз меньше чем ожидается в Украине.

Зная, и понимая подход властей всех уровней, нас ждёт глубокая криминализация общества по возвращению с фронта большинства участников войны, жёсткие конфликты из серии, я тебя туда не посылал, и т.д.

К сожалению, так и не существует никакого понимания, стратегии, что с этим делать.

Что же нужно делать:

Кстати опыт позднего совка очень похож на опыт Хорватии.

Необходимо убрать ветеранов с улиц, и максимально обеспечить их условной заботой. Но в Украине нет даже подобных денег, которые давали Хорватии.

Поэтому она может быть разной.

- Рабочие места, снижение ставки НДФЛ для участников войны

- налоговые льготы для бизнеса, где работают ветераны.

- медицинские центры реабилитации

- общественные центры поддержки

Этого достаточно будет, для того чтобы снять определённое напряжение в обществе.

Источник: Facebook Олега Попенко