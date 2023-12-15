Возмутили премии во время войны? Из-за чего депутат взорвал сельсовет, появилось объяснение

Ранее депутат несколько раз высказывал недовольство в сторону сельского головы

Причиной того, что депутат сельсовета Сергей Батрин взорвал три гранаты, могло стать дискуссионное обсуждение назначения и определения условий оплаты труда председателя Керецковской ТГ на 2024 год. После конфликта с коллегами чиновник вышел из комнаты заседаний, а затем вернулся туда уже с взрывными боеприпасами.

Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагол. Он добавляет, что Батрин был против выделения сельскому голове прибавки в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада.

Также журналист добавляет, что у подрывника-депутата был конфликт с действующим главой ОТГ. Сергей Батрин потребовал, чтобы депутаты отчитались о бюджете 2023 года, а уже потом принимали бюджет на 2024 год. Чиновники даже поднимали вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Керецковской ТГ Михаила Мушки.

"Скорее всего, именно этот вопрос вызвал возмущение Батрина, поскольку в предварительном голосовании он отказался признавать работу председателя сельсовета удовлетворительной. Однако его претензии и аргументы на коллег не возымели действия — тогда он просто вышел и вернулся уже с гранатами", — пишет Глагола.

Отмечается, что Батрин покинул комнату заседаний на 2 минуты 40 секунд, а вместе с ним вышел еще один чиновник, который не вернулся назад и пропустил взрыв.

За несколько дней до инцидента депутат публиковал видео, в котором выражал свое недовольство тем, что, несмотря на имеющиеся проблемы с водоснабжением, сельсовет планирует направить денежные средства в другое русло — на надбавку к оплате главе ОТГ. В другом видео он поднимал вопрос того, что сельсовет не готовится к зиме надлежащим образом, а его руководящую верхушку мало интересует состав чиновников, ведь важно, чтобы это было "14+1".

Относительно ответственности за совершенное, то в Национальной полиции сообщили, что по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УКУ подрывнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В комментарии "Телеграфу" пресс-служба СБУ сообщила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа СБУ, Национальной полиции и прокуратуры. Принимаются неотложные меры по выяснению всех обстоятельств преступления. В частности, устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия, а также мотивы взрывателя.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате подрыва гранат пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии.