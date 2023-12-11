Дело о гибели помощника Залужного: суд принял решение по подозреваемому
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Суд принял соответствующее решение только со второй попытки
Суд избрал меру пресечения офицеру Аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты погибшему помощнику Валерия Залужного Геннадию Частякову. Рассмотрение апелляции состоялось 4 декабря.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, пишет УП. Отмечается, что по результатам рассмотрения фигуранту избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
Следует отметить, что 9 ноября Печерский районный суд Киева не смог избрать меру пресечения Тимченко. Прокуроры настаивали на домашнем аресте, однако судья не удовлетворила ходатайство.
По данным следствия, Тимченко получил без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет. Было установлено, что впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя.
Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю дня рождения. В ГБР отметили, что этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств.
Сообщается, что еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета. Боеприпасы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.
Офицеру поставлено в известность о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.
Напомним, что военнослужащий Геннадий Частяков погиб 6 ноября в селе Чайки Киевской области в результате взрыва взрывного устройства. В МВД считают, что в тот день мужчина вернулся домой и начал разбирать подарки, полученные на свой день рождения от коллег. Один из них подарил Частякову ящик с гранатами нового западного образца. Решив продемонстрировать сыну гранату, он выдернул кольцо, вероятно, полагая, что она не настоящая. После этого произошел взрыв.