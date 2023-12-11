Дело о гибели помощника Залужного: суд принял решение по подозреваемому

Суд принял соответствующее решение только со второй попытки

Суд избрал меру пресечения офицеру Аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко, который подарил гранаты погибшему помощнику Валерия Залужного Геннадию Частякову. Рассмотрение апелляции состоялось 4 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, пишет УП. Отмечается, что по результатам рассмотрения фигуранту избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Следует отметить, что 9 ноября Печерский районный суд Киева не смог избрать меру пресечения Тимченко. Прокуроры настаивали на домашнем аресте, однако судья не удовлетворила ходатайство.

По данным следствия, Тимченко получил без соответствующего разрешения 8 ручных универсальных наступательно-оборонительных гранат "DM 51A2" и принес их в свой служебный кабинет. Было установлено, что впоследствии он упаковал шесть из них в подарочный деревянный ящик и положил туда бутылку крепкого алкоголя.

Этот ящик он подарил военнослужащему Геннадию Частякову по случаю дня рождения. В ГБР отметили, что этими действиями офицер фактически совершил сбыт взрывных устройств.

Сообщается, что еще две гранаты он продолжил хранить в шкафу своего рабочего кабинета. Боеприпасы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

Офицеру поставлено в известность о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Напомним, что военнослужащий Геннадий Частяков погиб 6 ноября в селе Чайки Киевской области в результате взрыва взрывного устройства. В МВД считают, что в тот день мужчина вернулся домой и начал разбирать подарки, полученные на свой день рождения от коллег. Один из них подарил Частякову ящик с гранатами нового западного образца. Решив продемонстрировать сыну гранату, он выдернул кольцо, вероятно, полагая, что она не настоящая. После этого произошел взрыв.