Справа про загибель помічника Залужного: суд прийняв рішення щодо підозрюваного

Суд ухвалив відповідне рішення тільки з другої спроби

Суд обрав запобіжний захід офіцеру Апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати загиблому помічникові Валерія Залужного Геннадію Частякову. Розгляд апеляції відбувся 4 грудня.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, пише УП. Зазначається, що за результатами розгляду фігуранту обрано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.

Слід зазначити, що 9 листопада Печерський районний суд Києва не зміг обрати запобіжний захід Тімченку. Прокурори наполягали на домашньому арешті, проте суддя не задовольнила клопотання.

За даними слідства, Тімченко отримав без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2" та приніс їх до свого службового кабінету. Було встановлено, що згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю.

Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. В ДБР відмітили, що цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.

Повідомляється, що ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету. Боєприпаси були вилучені працівниками правоохоронних органів.

Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Нагадаємо, що військовослужбовець Геннадій Частяков загинув 6 листопада у селі Чайки Київської області внаслідок підриву вибухового пристрою. У МВС вважають, що того дня чоловік повернувся додому та почав розбирати подарунки, які отримав на свій день народження від колег. Один із них подарував Частякову подарунковий ящик із гранатами нового західного зразка. Вирішивши продемонструвати синові гранату, він висмикнув кільце, ймовірно, вважаючи, що вона не справжня. Після цього стався вибух.