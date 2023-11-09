Засідання у справі про загибель помічника Залужного завершилося: що вирішив суд

Статус підозрюваного для чоловіка залишається чинним

Офіцерові з Апарату Головнокомандувача ЗСУ, якому 9 листопада обирали запобіжний захід у справі про загибель помічника Залужного Геннадія Частякова, так і не обрали його. Судове засідання завершилось.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела. За даними журналістів, прокуратура наполягала на домашньому арешті для фігуранта – його у ЗМІ називають полковником Андрієм Тимченком.

Втім, суддя так і не задовольнила клопотання про домашній арешт, а підозрюваний залишився без запобіжного заходу.

"Підозрюваний не коментував питання про те, звідки у нього гранати. Його адвокат сказав, що офіцер нічого не коментуватиме, поки триває слідство. Журналістам заборонили знімати судове засідання. Статус підозрюваного для чоловіка залишається чинним", — розповідає кореспондент видання.

У суді журналістам пояснили: якщо слідчі оголосять нову підозру, тоді судді знову зможуть розглянути можливість обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що військовослужбовець Геннадій Частяков загинув 6 листопада у селі Чайки Київської області внаслідок підриву вибухового пристрою. У МВС вважають, що того дня чоловік повернувся додому та почав розбирати подарунки, які отримав на свій день народження від колег. Один із них подарував Частякову подарунковий ящик із гранатами нового західного зразка. Вирішивши продемонструвати синові гранату, він висмикнув обручку, ймовірно, вважаючи, що вона не справжня. Після цього стався вибух.

Всі подробиці резонансної справи ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши на посиланням.

Раніше ми писали про те, що військовий зробив огляд гранати, яка вбила помічника Залужного.