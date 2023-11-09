Заседание по делу о гибели помощника Залужного завершилось: что решил суд

Статус подозреваемого для мужчины остается в силе

Офицеру из Аппарата Главнокомандующего ВСУ, которому 9 ноября выбирали меру пресечения по делу о гибели помощника Залужного Геннадия Частякова, так и не выбрали её. Судебное заседание завершилось.

Об этом сообщает "Суспільне", со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, прокуратура настаивала на домашнем аресте для фигуранта — его в СМИ называют полковником Андреем Тимченко.

Впрочем, судья так и не удовлетворила ходатайство о домашнем аресте, а подозреваемый остался без меры пресечения.

"Подозреваемый не комментировал вопрос о том, откуда у него гранаты. Его адвокат сказал, что офицер ничего не будет комментировать, пока идет следствие. Журналистам запретили снимать судебное заседание. Статус подозреваемого для мужчины остается в силе", — рассказывает корреспондент издания.

В суде журналистам объяснили: если следователи объявят новое подозрение, тогда судьи снова смогут рассмотреть возможность избрания меры пресечения.

Напомним, что военнослужащий Геннадий Частяков погиб 6 ноября в селе Чайки Киевской области в результате подрыва взрывного устройства. В МВД считают, что в тот день мужчина вернулся домой и стал разбирать подарки, которые получил на свой день рождения от коллег. Один из них подарил Частякову подарочный ящик с гранатами нового западного образца. Решив продемонстрировать сыну гранату, он выдернул кольцо, вероятно, считая, что она не настоящая. После этого случился взрыв.

Все подробности резонансного дела вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что военный сделал обзор гранаты, которая убила помощника Залужного.