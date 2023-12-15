Обурили премії під час війни? Через що депутат підірвав сільраду, зʼявилось пояснення

Раніше депутат декілька разів висловлював невдоволення в бік сільського голови

Причиною того, що депутат сільради Сергій Батрин підірвав три гранати, могло стати дискусійне обговорення щодо призначення та визначення умов оплати праці голови Керецьківської ТГ на 2024 рік. Після конфлікту з колегами чиновник вийшов з кімнати засідань, а потім повернувся туди з вибуховими боєприпасами.

Про це повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола. Він додає, що Батрин був проти виділення сільському голові надбавку у 50% та щомісячну премію у 100% від окладу.

Також журналіст додає, що у підривника-депутата був конфлікт із чинним головою ОТГ. Сергій Батрин вимагав, щоб депутати відзвітували про бюджет 2023 року, а вже потім приймали бюджет на 2024 рік. Чиновники навіть порушували питання щодо дострокового припинення повноважень голови Керецьківської ТГ Михайла Мушки.

"Скоріш за все, саме це питання викликало обурення Батрина, оскільки у попередньому голосуванні він відмовився визнавати роботу голови сільради задовільною. Проте його претензії та аргументи на колег не подіяли — тоді він просто вийшов та повернувся вже з гранатами", — пише Глагола.

Зазначається, що Батрин покинув кімнату засідань на 2 хвилини 40 секунд, а разом з ним вийшов ще один чиновник, який назад не повернувся і пропустив вибух.

За декілька днів до інциденту депутат публікував відео, у якому висловлював своє невдоволення тим, що попри наявні проблеми з водопостачанням, сільрада планує виділяти кошти на інше — на надбавку до оплати голові ОТГ. В іншому відео він порушував питання того, що сільрада не готується до зими належним чином, а її керівну верхівку мало цікавить склад чиновників, адже важливо, що це було "14+1".

Щодо відповідальності за вчинене, то у Національній поліції повідомили, що за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ підривнику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

У коментарі "Телеграфу" пресслужба СБУ повідомила, що на місці події працює слідчо-оперативна група СБУ, Національної поліції та прокуратури. Вживаються невідкладні заходи для з’ясування всіх обставин злочину. Зокрема встановлюються очевидці та свідки події, а також мотиви підривника.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок підриву гранат постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані.